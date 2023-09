Bullrich busca un golpe de timón: empodera a Juez, De Loredo y Negri y activa a los ‘embajadores’ territoriales

Con la necesidad de un golpe de timón de la campaña en Córdoba, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, decidió empoderar a los referentes provinciales del espacio: Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Mario Negri, quienes pasaron a liderar el nuevo comando junto a los lugartenientes patricistas Laura Rodríguez Machado y Luis Picat.

Con el propósito de darle un giro de 180 grados a la campaña en territorio mediterráneo, la referente del PRO adoptó el plan de acción que le acercó Nicolás Massot, a pedido suyo. El exdiputado cordobés y actual concejal de Tigre, propuso otorgarle el bastón de mariscal a Juez, De Loredo y Negri para relanzar la etapa proselitista, a 35 días de las elecciones generales.

Desde el círculo íntimo de la presidenciable amarilla se dijo que la apuesta está centrada en aplicar una “fórmula política” para contrarrestar la “antipolítica” de su rival libertario Javier Milei. La jugada apunta a empoderar a los referentes provinciales y activar a los “embajadores” territoriales, es decir, los intendentes de Juntos por el Cambio (JxC).

Tras poner en funciones al nuevo comando, Bullrich desembarcará en la tarde de este lunes en la capital cordobesa para encabezar un plenario provincial de la dirigencia local. Será luego de su paso en horas de la mañana, con la ‘Patoneta’, por Corrientes.

El Hotel Quorum, reducto del PJ, será el escenario de la convocatoria que, bajo la premisa de trabajo territorial, apunta a congregar a intendentes, jefes comunales, legisladores actuales y electos y demás dirigentes del espacio opositor en la “cuna del cambio”.

Será un encuentro “motivacional y emocional”, en dichos de un operador bullrichista, junto a la tropa local, donde se espera una fuerte arenga de la presidenciable de JxC y sus flamantes ‘generales’ de la campaña para conectar al territorio con la hoja de ruta de este tramo clave de la etapa proselitista.

Según se desprende de los relatos internos de la plana mayor cambiemista local, la consigna de máxima es “volver a ganar Córdoba”, aunque se trate de una patriada ante el factor Milei. Por otro lado, otras voces hablan del objetivo más concreto de que la postulante de JxC se meta en el balotaje.

Apuesta. Sobre este camino trazado, hay cierto optimismo en el entorno patricista de que se puede recuperar el voto antiK de Córdoba que vino apoyando a JxC en las últimas elecciones nacionales.

Sin embargo, las PASO mostró una cruda realidad con Milei picando en punta. De todos modos, los bullrichistas apuestan a ir a la caza de los que no votaron, rasparle a Juan Schiaretti y disputarle una porción al propio libertario en estos 30 días de campaña.

Desde la usina patricista, un armador de peso reconoció que la foto de hoy de las encuestas “no es buena”, pero a renglón seguido destacó que “hay lugar para crecer, sin dudas”.

En ese plano, hizo foco en los errores no forzados que viene cometiendo el líder de La Libertad Avanza: el escándalo del término ‘mogólico’ para descalificar, la posición sobre Malvinas, el abrazo con Luis Barrionuevo (la casta sindical) y la suspicacia que crece en torno a un pacto con Massa.

“Todo eso todavía no ha calado hondo, pero de a poquito vemos que empieza a prender”, advirtió el dirigente que se sienta en la mesa junto a Bullrich al tiempo que consideró que “eso va a surtir su efecto” en lo que resta de la etapa proselitista.

El plan. En el círculo más próximo a la presidenciable de JxC se admite que Bullrich le pidió a Massot un “plan de acción para levantar” en Córdoba. Hasta aquí diferentes fuentes coinciden en esta apreciación. Las discrepancias –por lo bajo– tienen que ver con el diagnóstico de situación entre referentes provinciales y la conducción nacional de la campaña.

Desde la mirada del interior del país, tal vez la frase de los últimos días que pronunció Mauricio Macri sintetice la cuestión: “Le he dicho a Patricia que me ponga de arquero, de defensor, de nueve, de aguatero. Para lo que me necesite, estoy”.

La definición coincide con expresiones que se escucharon pos-PASO en los entornos más cercanos a las figuras políticas cordobesas. A modo de reconstrucción, la frase sería: “Nosotros estamos y acompañamos, pero la que debe designar dónde y cómo jugamos es Bullrich”. Por su parte, en el comando halcón deslizaron otra versión que pasa por el amesetamiento en el compromiso con la campaña.

De todos modos, esto parece ser historia antigua al dar vuelta la página. El jueves pasado, un rato antes de la presentación de su libro ‘De un día para otro’, con las propuestas de gobierno, Bullrich recibió en Buenos Aires a los cinco integrantes empoderados del nuevo comando de campaña de Córdoba.

Con esta señal, Juez, De Loredo y Negri asumen el rol protagónico de hablarle a los cordobeses acerca del proyecto de gobierno de JxC que encabeza la referente del PRO. Más allá de haber perdido las elecciones locales, tanto el líder del Frente Cívico como el radical evolucionista “tuvieron mejor performance electoral que la propia Patricia, hace pocos meses”, resaltó un dirigente nacional que conoce el tablero político cordobés.

A su vez, minimizó la idea de que el joystick quede en manos de Massot, aunque otras voces opinen lo contrario. “El rol central va a ser de ellos”, remarcó el amarillo en alusión a los tres referentes cordobeses. El exdiputado y actual concejal de Tigre dará “una mano” de carácter operativo desde Buenos Aires ante Bullrich, comentó la fuente.

La estrategia se complementa con empoderar a los “embajadores” territoriales para que le trabajen el voto a la presidenciable. Es por ello que los intendentes se mostrarán este lunes junto a la postulante a la presidencia de JxC en el cónclave motivacional que reunirá a toda la dirigencia del frente aliancista opositor.