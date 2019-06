Cámara confirmó nulidad del matrimonio de Pedro Titti y una mujer 57 años menor

por María Ester Romero

La historia que se escribe en la localidad cordobesa de La Para, en la que se disputa la herencia de tierras de gran valor, sumó un nuevo capítulo. La semana pasada la Cámara de Familia de 2º Nominación confirmó la nulidad del matrimonio celebrado el viernes 1 de abril de 2016 entre Pedro Titti (84) y Nilda del Carmen Basualdo (27).

La decisión que firmaron por unanimidad los jueces Graciela Melania Moreno Ugarte, Roberto Julio Rossi y Fabián Eduardo Faraoni impacta en el destino que tendrán 88 hectáreas de tierra cotizadas, por ubicación y características, en unos US$37 millones. Esa discusión se desentraña en otro juicio radicado en el Juzgado Civil y Comercial de 37º Nominación.

El primer pronunciamiento fue del juez de Familia, Gabriel Tavip. La nulidad matrimonial -son escasísimas las declaradas judicialmente- había sido solicitada por Normi Mercedes Titti, hija reconocida por Pedro Titti hace una década aproximadamente, asistida por los abogados Gerardo Parrucci y Marcelo Pandolfi. El magistrado tomó en consideración los informes técnicos que establecieron que Pedro padecía de “deterioro neurocognocitivo” y pudo comprobarlo personalmente cuando realizó una visita al octogenario en su vivienda. Llegó a la conclusión de que el hombre no tuvo conciencia de haberse casado con Nilda Basualdo, a quien consideraba hermana de su cuñada.

A los pocos meses de aquella entrevista, falleció.

Cuestionamientos. La mujer, patrocinada por Cesar Teobaldo Ochi, presentó argumentos en contra de la resolución del juez Tavip. Objetó que no haya paralizado el proceso judicial luego del fallecimiento de Titti; que no haya considerado que el deterioro cognitivo es una enfermedad progresiva y que el casamiento había sucedido dos años antes de la entrevista que mantuvo con el anciano.

Estimó incongruente el razonamiento del magistrado porque por un lado aludió a ese deterioro y por el otro a la lucidez con la cual Pedro se refirió al resto de sus datos personales y familiares. Ochi también justificó la incomparecencia a los tribunales de Pedro y de Nilda cuando fueron citados, por razones de distancia y falta de medios.

Respuestas. Al valorar la posición de todas las partes -incluyendo la Fiscalía- los jueces del tribunal de segunda instancia rechazaron cada una de las críticas. “Las causas civiles siguieron después de la muerte de Pedro Titti (...) la litis continuó tramitando con quienes han sido sindicadas como las únicas posibles herederas (actora y codemandada respectivamente), esto es continuadoras de la persona del causante”.

La Cámara subrayó que “la muerte de uno de los cónyuges no afecta la acción de nulidad del matrimonio intentada en vida de ambos para el caso de que acaezca el fallecimiento durante la sustanciación del proceso”, hecho que ocurrió en este caso. Sobre la declaración de inhabilidad de Pedro emitida por otro juzgado, la Cámara de Familia observó que “se designó como figura de apoyo a favor de Pedro Titti a su hija Normi Mercedes, descartando tanto a su cónyuge -a quien el propio Pedro desconocía- y a su cuñada Liliana Basualdo, quien supuestamente se hacía cargo de sus cuidados y necesidades”.

No sabía que se había casado. Según el tribunal, el relato de los hechos que Titti compartió con el juez dieron cuenta de su cotidianeidad y puntualmente de las personas con quien vivía, resultando claro que Basualdo no vivía con él, afirmando que se trataba de “la hermana de su cuñada” pero no su esposa. Tales manifestaciones “se condicen con lo informado por los expertos en cuanto a que Titti era independiente en actividades de la vida cotidiana como higiene, alimentación y vestimenta, pero que no podía dar cuenta del alcance de cuestiones que trascienden lo cotidiano, dado que su capacidad de discernimiento se encontraba afectada” y acotó: “En nada influye que la entrevista personal se haya llevado a cabo dos años después de la celebración del matrimonio”.

CRONOLOGIA



◆ 22/4/2013: El Cuerpo Técnico Multidisciplinario del Poder Judicial informa que Pedro Titti padece de deterioro neurocognitivo. Designan curadora a Normi Titti, hija reconocida tardíamente.

◆ 01/04/2016: Se celebró el matrimonio en La Para entre Pedro Titti y Nilda del Carmen Basualdo.

◆ 30/6/2016: Normi Titti pidió a la Justicia que declare nulo el casamiento.

◆ 17/11/2016: El Juzgado Civil de 37ª Nominación declara inhábil a Pedro Titti.

◆ 22/8/2018: El Juez de Familia Gabriel Tavip declara nulo el matrimonio TittiBasualdo.

◆ 11/6/2019: La Cámara de Familia confirma la sentencia de primera instancia.