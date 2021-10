Cambio de hábito

El atleta cordobés Pablo Herrera hace casi una década decidió hacer un giro de 180 grados en sus hábitos de alimentación. Y ponerle el cuerpo a la causa.

Con el asesoramiento de nutricionistas y la supervisión de entrenadores, empezó a suprimir de su dieta los alimentos de origen animal y a educarse en el veganismo. “Comencé a restar carne, lácteos y huevos, y al mismo tiempo fui sumando granos, legumbres y otras cositas”, cuenta el deportista, que tiene 41 años y compite en pruebas de corta distancia.

“Mi experiencia fue muy buena”, asegura. Cuenta que en las carreras suele repartir panfletos para tratar de generar conciencia sobre los beneficios de no ingerir algunos alimentos y reemplazarlos por otros más saludables. “¡No, dejá! Si te veo en el podio, capaz que te hago caso”, cuenta que le dijo alguna vez un colega. “Lo más lindo es que ese día quedé entre los primeros, aunque a ese corredor no lo vi más”, apunta con tono risueño.

POLIFUNCIONAL. Herrera hace trabajos de electrónica y electricidad, es proteccionista y se dedica al atletismo desde 1996.

“Al principio me miraban como un bicho raro”, reconoce Herrera, quien se gana la vida haciendo trabajos de electrónica y electricidad y tareas de desmalezamiento.

“Hablando con gente del yoga empecé a tener empatía con el sufrimiento de los animales y a tomar conciencia sobre las bondades de no comer carnes y disminuir el consumo de otras cosas que nos joden bastante la salud, como las grasas y los azúcares”, explica.

“El cambio es notable. Lo primero que te pasa es que te sentís mucho más liviano”, relata el atleta que también integra una asociación de proteccionistas.

Pablo está convencido de que una alimentación saludable genera un mejor rendimiento en el deporte. Y cita el caso del atleta estadounidense Carl Lewis, “el Hijo del Viento”, ganador de 10 medallas olímpicas entre los Juegos de Atlanta ’96, Seúl ’88, Barcelona ’92 y Atlanta ‘96: “él mismo admitió que mejoró su nivel de competición cuando inició una dieta vegana”.

También celebra que figuras de la talla del futbolista Lionel Messi o el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton hayan admitido públicamente las bondades de bajar la ingesta de proteínas de origen animal.

1° DE NOVIEMBRE El Día Mundial del Veganismo se empezó a celebrar en 1994 -en coincidencia con el 50° aniversario de la Sociedad Vegana del Reino Unido- con el objetivo de concientizar sobre el sufrimiento animal y las ventajas que este estilo de vida pueda aportar a la salud, la economía y el medio ambiente. Además de una dieta libre de proteínas de animales, el veganismo promueve el uso de cosméticos que no hayan sido testeados en ellos y de prendas y accesorios que no fueron elaborados a través de la explotación de estas especies.

“Hoy la gente está más instruida y tiene más conciencia, y nadie te hace mala cara si pedís una hamburguesa de garbanzo”, dice el corredor, quien vive con su padre y un hermano, Ariel. “No me vas a creer si te digo que es carnicero”, le cuenta a PERFIL CÓRDOBA dejando expuesta la paradoja.

“En Argentina, el 30 por ciento de las personas no come carne o quiere reducir su consumo, y eso está buenísimo”, sostiene Pablo. “En mi caso particular hice veganismo durante un año. Es bastante complicado llevarlo a cabo en forma estricta, pero es la filosofía que defiendo y un objetivo al que apunto. Hoy estaría encasillado en el ovolactovegetarianismo, ya que estoy comiendo algo de queso y huevo, pero hasta ahí nomás”, explica.

-¿Qué le dirías a alguien que esté pensando en hacer dieta vegana?

-Que si lo siente y cree que lo puede llevar adelante, se asesore bien con nutricionistas y pruebe, porque está buenísimo. Es un plus para la salud. Y también que lo haga por los animales, que son los más desprotegidos. Por cada persona que no come carne, se evita la muerte de 50 de ellos por año.

TRÍO MENTADO. El piloto de F1 Lewis Hamilton, el futbolista Héctor Bellerín y el exatleta Carl Lewis, militantes de la cultura vegana en el deporte.

El club vegano

Forest Green Rovers es un club inglés que fue fundado en 1889 y que milita en la cuarta división del fútbol de su país. El 30 de octubre de 2015 fue proclamado como el primer club 100% vegano del mundo y ha tenido el reconocimiento de la ONU y de la FIFA por sus políticas alineadas al cuidado de la salud y al medio ambiente.

Es presidido desde hace una década por Dale Vince, magnate del rubro de la “energía verde”, y tiene como accionista al futbolista español Héctor Bellerín, con pasado en el Arsenal de Inglaterra y presente en el Betis de Sevilla.

Sus jugadores no consumen alimentos de origen animal y las camisetas que utilizan están hechas a base de residuos de café molido y botellas de agua recicladas.