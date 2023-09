Camilo se mete con el mundo de la paternidad en la obra "Tranqui Piola"

El humorista y comediante cordobés presenta su show “Tranqui Piola”, en el que habla y se ríe de las inseguridades que tenemos todas las personas, comparte cosas que piensa y se sumerge en el mundo de la paternidad, un mundo que conoce hace ya casi 3 años y lo tiene revolucionado.

Camilo Nicolás se presentará en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina el sábado 23 de septiembre a las 21.

“Yo tengo a Lolito de 5 meses y la Chachi que tiene más de 3 años. Es como que no tenés tempo de hacerte el bolu*. En el primer hijo te felicitan, pero ya con el segundo no. Vas viendo que se pasa rapidísimo el tiempo, cuando me iba varios días de gira y volvía notaba que sabían otras cosas”, remarcó Camilo con Perfil Córdoba.

Mica Riera: “amo Córdoba, me encantaría hacer teatro en Carlos Paz”

Además, reflexiona sobre cómo cambiaron las reglas del juego en los últimos años e invita al público a participar de preguntas y respuestas que hacen al espectáculo diferente cada noche.

El tema de la paternidad es clave en el show. “Gislena es muy ‘mamá Montessori’, cuando íbamos a tener el primer hijo dijo: no quiero que los médicos me toquen, al chico lo voy a tener parada y que se encargue dios y la Pachamama, y luego que los doctores hagan su ciencia. Pero cuando llegamos al doctor y nos demoraron como una hora para que nos atiendan para el parto, se arrodilló en medio del hospital Allende a los gritos para que le pongan la peridural, que la atiendan, que le saquen el chico, se le fue todo lo natural a la bosta”, relató el humorista.

La paternidad, buscando el lado absurdo, es algo que la gente disfruta mucho.

Esta será la última función en Córdoba Capital, luego de dos años. Quedarán las fechas de octubre en Carlos Paz y luego se concentrará en la temporada, que seguramente será en la obra que plantee la troupe de Peter Alfonso. “el 13, 14 y 15 hago Carlos Paz y en teoría ya tengo cerrada la temporada con ellos. Sería la tercera. Y a la gente le gusta. Estoy pensando en volver a la comedia en Córdoba. Una papa de Hortensia”.

Un exitoso paso por Buenos Aires

Durante los primeros días de septiembre, Camilo completó varias funciones en el teatro Broadway en calle Corrientes. “Lo de buenos Aires fue hermoso. Cayó mi familia. Vino mi vieja, y justo participó en una función con 800 personas. Sabes cuando me cae la ficha bien bien, fue cuando le saqué una foto a mi vieja en un teatro lleno, zarpado. Gracias a dios me va muy bien. Lo de Buenos Aires fue un gran mimo”, recordó.

Villa Carlos Paz se prepara para la Fiesta de la Primavera con artistas destacados

Para Camilo los públicos más exigentes son: Córdoba, Rosario y Buenos Aires, “sobre todo el porteño porque consume mucho teatro. Allá se adaptó muy bien al show y lo sentís en el aplauso final”, sentenció.