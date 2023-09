Mica Riera: “amo Córdoba, me encantaría hacer teatro en Carlos Paz”

Micaela Riera trabaja desde los 14 años, cuando comenzó como modelo en Santa Fe, y nunca paró. Todo explotó cuando interpretó a Fabiana Cantilo en la serie de Netflix “El amor después del Amor”, pese a no ser la primera aparición en la televisión. Hoy disfruta de ese éxito y llega a Córdoba como una de las protagonistas de la obra “El Divorcio”.

En la divertida comedia, comparte el escenario con Luciano Castro, Carla Conte y Pablo Rago.

“Tenemos grandes expectativas de llegar a Córdoba, es una de las plazas que más rápido se vendió. Además, yo amo Córdoba”, indicó la actriz. La provincia era uno de los destinos preferidos de la familia Riera: “he ido de chica de vacaciones con mis papás. Después de grande. He ido a varios lugares, de las sierras, los ríos. La ciudad también me gusta mucho”, relató aunque reconoce que esta es la primera gira en su vida profesional.

La obra relata una cena de parejas, con donde Mechi (Mica Riera) y Juan (Luciano Castro) reciben en su casa a Susana (Carla Conte) y Luis (Pablo Rago). Los anfitriones no están atravesando el mejor momento de su relación, lo cual genera que los invitados sugieran una “terapia” poco ortodoxa con la que pudieron superar ellos mismos una conflictiva separación que ya quedó en el pasado. El disparador narrativo permite un abanico de situaciones donde aparecerán los diversos “ejercicios” que los esposos en crisis deberán cumplir para recuperar el vínculo y evitar el divorcio.

Para Mica, en varios momentos de la obra, los diálogos son super argentinos y conectan mucho con los espectadores. “Esta obra trata sobre dos parejas, una de ellas se acaba de reconciliar luego de una terapia de parejas y ahora están evangelizando a sus amigos. Yo creo que es una obra que toca diálogos muy normales, super argentinos, es imposible no sentirse identificado”, sostuvo.

Una obra para disfrutar en pareja

La actriz, en esta nueva faceta de comediante, es uno de los pilares de la puesta en escena. Su personaje, Mechi, junto con Luciano Castro son quienes deben comenzar a realizar los juegos a los que los someten sus amigos haciendo pasar un buen momento a los espectadores. Las situaciones que despiertan las risas o los “codazos pícaros” en la sala son generados tanto por los diálogos como en los gestos de los protagonistas.

“Hay cosas que de hecho que pasan en la obra y pasan en tu vida. Te sentís identificado con los hechos. Cada vez que leo algunos pasajes me siento re identificada”, reconoció Mica.

Riera afirmó que “le encantaría hacer teatro en Carlos Paz. Me encanta Córdoba, irme con los perros y disfrutar del aire de allá”, aunque es algo que este verano lo encuentra complicado porque ya tiene otros compromisos asumidos.

De Fabiana a Mica

“La gente no me reconoce como Fabiana Cantilo, solo cuando me presentan… ahí si se dan cuenta, pero no me suelen reconocer. Me gusta que lo hagan”, mencionó Mica por su paso por la serie de la vida de Fito Páez.

Durante los primeros meses, post serie, afirmó que sintió un poco de temor, principalmente por perder la privacidad, aunque fue pasajero y ya va quedando solo en anécdotas. “Por un momento me dio miedo, me tomó tiempo despegarme del personaje. A Ivan, el que hace de Fito, que es bastante parecido y a él todavía lo frenan por la calle”, describió Mica.

Ahora, toda la concentración apunta a Mechi, la esposa de Juan en la obra “El Divorcio”. Con grandes pasajes y complicidades, termina construyendo un personaje empático para el público. Las situaciones matrimoniales se vuelven disparatadas. Una buena obra, para reír y reencontrarse con la pareja.

El Divorcio, funciones

VIERNES 22 de septiembre: VILLA MARIA. TEATRO VERDI. 21:30hs

SÁBADO 23 de septiembre: CÓRDOBA, Teatro Ciudad de las Artes, 21:30hs.

DOMINGO 24 de septiembre: CÓRDOBA, Teatro Ciudad de las Artes, 20hs