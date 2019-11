Carlos Caserio: “La relación con Schiaretti no era la más aceitada, por eso renuncié a la presidencia del PJ”

por Ariel Bogdanov

El nombre de Carlos Caserio se convirtió en uno de los más mencionados en la última campaña presidencial en el ámbito de la provincia de Córdoba. Es que el senador tuvo un protagonismo de alto impacto al convertirse en uno de los principales armadores del ‘albertismo’ en estas tierras. Por si fuera poco, Caserio se animó a distanciarse del gobernador Juan Schiaretti, cuestionándole su neutralidad y en plena campaña renunció a la presidencia del PJ local, argumentando que “era el momento de darle el lugar a los más jóvenes”. Tras la consagración de Alberto Fernández, Caserio dialogó con PERFIL CORDOBA para hablar de su futuro político y sin cassette reconoce y analiza el magro resultado conseguido por el Frente de Todos en esta provincia.

—Se habla mucho de su futuro político y de continuar liderando su bloque en el Senado. ¿Dónde se ve usted?

—Quiero seguir en el Senado. Mi mandato vence en 2021 y estoy conforme con la tarea que hacemos. Me siento orgulloso en presidir mi propio bloque y tener el acompañamiento de mis pares, senadores y senadoras de todas las provincias argentinas. Ahí es donde me veo, siguiendo con esta tarea, desde donde más puedo ayudar al Presidente electo a levantar la Argentina. Sabemos que el Peronismo va a estar dividido en el Senado pero creo que el presidente va a contar con los votos para sacar las leyes que considere necesarias. De todas maneras, es importante aclarar que por ahora nadie me llamó para decirme qué hacemos o no hacemos.

—¿Por qué renunció a la presidencia del PJ cordobés?

—Hace mucho que venía pensando que tenía que haber nuevos dirigentes y este me pareció el momento adecuado. Además, tuvimos diferencias de opiniones respecto a cómo trabajar en función de la candidatura de Alberto Fernández. Yo siempre estuve para unir para que el peronismo ganara en Córdoba. Siempre tuve en claro que la tarea del presidente del partido tiene que ser paralela a la de su gobernador y en este momento nuestra relación con Schiaretti no era la más aceitada, no era la mejor y decidí tomar esa decisión.

—¿Habló con el gobernador después de las elecciones nacionales?

—No hemos hablado últimamente con el gobernador.

—¿Qué análisis hace del resultado electoral del Frente de Todos en Córdoba?

—Creo que hicimos unas muy buenas PASO en la provincia pero no pudimos mantener esos números en octubre. Es una lástima, porque había muchas expectativas de mejorar el resultado de las Primarias. Hay que considerar que el Frente de Todos bajó el nivel de campaña en la segunda parte. Alberto Fernández vino muy poco a Córdoba en los últimos días, situación que se dio así porque no podía por problemas de agenda y en contrapartida el actual presidente Macri vino muchas veces a esta provincia. Por otro lado, por motivos no tan sencillos de analizar, en la región centro el voto se polarizó aún más y hubo un movimiento favorable a Cambiemos en toda la provincia, con la diferencia de que en Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos habíamos ganado, entonces el margen quedó menor. En Córdoba, donde habíamos perdido, el margen pareció mayor. De todas maneras, lo que nos importaba era que conseguir el triunfo de Alberto Fernández en la general y eso se logró.

—¿Y ahora que viene?

—El presidente Macri deja un país devastado, una situación económica solo comparable a la del 2001, con muy pocos sectores que fueron beneficiados. El desafío de levantar el país es muy grande.