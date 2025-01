Carmen Álvarez Rivero pidió ocupar el lugar de Juez, pero eligieron a De Angelis

La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero confirmó que era su intención ocupar el espacio que dejó vacante a fines del año pasado Luis Juez como presidente de la bancada del PRO en el Senado. “Yo había manifestado de ocupar ese espacio porque entiendo que hay una oportunidad de hacer el cambio que la Argentina necesita. Creo que es una oportunidad, pero consensuamos que la presidencia será de Alfredo De Angelis y Martín Goerling fue elegido como vice”, sostuvo por Radio El Destape.

En ese sentido, Álvarez Rivero añadió que “había un cordobés en la conducción por lo que si venía una cordobesa podía herir susceptibilidades”. Luego, señaló que representa las ideas de “Mauricio Macri y también las de Patricia Bullrich porque son parecidas, y más allá de la coyuntura política es cuestión de empujar y empujar”.

Cruce entre el juecismo y el PJ: "puesta en escena" vs. "falta de federalismo", en el medio el norte cordobés

Respecto a la coyuntura, Álvarez Rivero destacó que “tenemos que hacer que el Senado funcione, porque hoy parece una foto del pasado: hay 33 senadores que le responden a Cristina y eso es una foto anticuada, por eso hay que buscar consensos”.

En cuanto a la posibilidad de que Mauricio Macri sea candidato a senador para retener un bastión clave para el PRO como Caba, la senadora precisó que “no usar a Mauricio en su mejor expresión sería despilfarrar recursos”, al tiempo que marcó diferencias respecto a Jorge Macri: “no me parece lo mismo la voz de Mauricio que la de Jorge, no podemos darle la misma entidad”.

Qué dijo Juez

Luis Juez sostuvo, luego de la reunión en la que se eligieron las nuevas autoridades del bloque en el Senado de la Nación, que “el presidente Macri (sic) me ha confirmado para las 14:30 de mañana una reunión, donde me voy a juntar para presentarle la renuncia luego de esta reunión de bloque y van a asumir las nuevas autoridades. Yo no dije nunca que iba a dejar el bloque, eso no estaba en discusión”, aseguró.

El senador añadió que “hay ciclos que se agotan. El año pasado hubo un alto nivel de protagonismo y siento que ese protagonismo requiere ceder para que otros lo puedan hacer con mayor intensidad”.

La renuncia de Juez a la presidencia del bloque se hizo pública luego de que el propio senador dijera que pretendía ser el candidato de Milei para las elecciones a gobernador en Córdoba en 2027, lo que en algún momento lo obligará a tomar una decisión respecto a qué espacio ocupar.