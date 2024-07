Caso Flehr: declaró Irina y dijo que vivió un calvario con su padre y con su pareja

En la segunda audiencia de debate en la Cámara 8a del Crimen para dilucidar quiénes, cómo y por qué asesinaron al arquitecto Reynaldo Flehr el 28 de diciembre del 2021, pidió declarar Irina, hija de la víctima y acusada de tramar el crimen.

Ante los jueces técnicos y los jurados populares, con la voz quebrada, afirmó: "Es demencial que me acusen de matar a mi padre". "Teniendo una vida armada, una hija chica, cómo se me iba a ocurrir asesinar a mi padre", subrayó.

Con un planteo de la defensora de uno de los acusados arrancó el juicio por el crimen del arquitecto Flehr

En el relato de su vida dijo que la muerte de su madre fue el inicio de una etapa de gran sufrimiento. Señaló que la familia Flehr nunca quiso a su mamá y que tras su fallecimiento se cobijó en su padre. Marcó el inicio de una mala relación cuando él comenzó diversos vínculos de pareja.

Ante los jueces, Irina Flehr dijo que su padre la golpeó y la lastimó.

Ella no es testigo del hecho, es acusada, y, por lo tanto, no está obligada a decir la verdad.

En otro tramo de la indagatoria relató: "Yo viví un calvario con mi papá y con Leandro -Moscarello, su expareja y también acusado del crimen-; los dos hicieron lo que quisieron conmigo".

Refiriéndose al padre de su hija, relató: "Me refugié en Leandro y fue peor que mi papá porque no me dañaba corporalmente, sino psicológicamente; agradezco que me metieron presa porque me di cuenta de que esa persona me hacía mucho daño".

Córdoba: aumenta 100% el ITV mientras un proyecto para descentralizar las inspecciones sigue estancado

Su declaración condice con la estrategia que ayer insinuó su defensor, Carlos Hairabedián, al presentar el caso a los jurados populares, refiriéndose a una joven mujer de 19 años, la "acusada más joven".

En el centro del debate también hay un tópico trascendente: los bienes en disputa. La acusación de homicidio agravado por codicia alude a ello.

En la primera parte de la audiencia de esta mañana, declaró Miguel Ruiz, cuñado de Reynaldo Flehr, quien señaló que "Irina quería ser heredera única de todo".

Denuncia por violación grupal en Bialet Massé: las pruebas complican a los acusados

En juego está la herencia compuesta por dos galpones, una casa y un terreno que eran propiedad de la madre de Irina y esposa de la víctima del homicidio. Hubo un juicio sucesorio que repartió la ganancia de los alquileres de esos inmuebles.

Con su declaración, la joven incluyó hoy el debate en el juicio sobre el vínculo tormentoso con su padre y la disputa por la herencia.

El juicio se desarrolla en la Cámara 8ª del Crimen con jurados populares. Los acusados son cinco. Además de Irina y Leandro, hay tres imputados como sicarios del asesinato.