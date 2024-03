Caso Trinidad: elevaron a juicio al dueño de los dogos que mataron a la joven

El fiscal del Distrito II Turno 3, Luis Miceli, pidió elevar a juicio a José Luis Nieto, el propietario de los dos perros dogos que mataron a Trinidad B..

Nieto, de 55 años, está acusado como presunto autor del delito de “homicidio simple con dolo eventual”, una imputación novedosa para este tipo de casos.

La pena establecida para este ilícito por el Código Penal va de 8 a 25 años de prisión.

El abogado de la querella, Carlos Nayi, sostuvo que Nieto “había entrenado a estos animales para caza y ataque”, y que “estaban preparados para matar”.

“Hay razas potencialmente peligrosas, pero tomando los debidos recaudos pueden ser albergadas en domicilios. Habían sido entrenados para caza mayor y no habían adoptado los recaudos necesarios, tapia de dos metros de altura, cerco, certificado de sanidad, advertencia de la presencia de estos animales, medidas de seguridad”, agregó en declaraciones a El Doce.

“La fiscalía ha encontrado testimonios que hablan de que estos animales ya habían atacado a otras personas y otros animales, y dos precedentes fundamentales”, prosiguió el letrado.

“Uno, la condena que este hombre, Nieto, había recibido en el año 2023. Habían atacado a las mascotas de otros vecinos de manera brutal”, precisó Nayi.

Y luego añadió: “Pero no solamente no cumplió con esta condena, el pago de una unidad económica, que lo hizo con posterioridad a la muerte de Trinidad, sino que en abril (de 2023), posterior a aquella condena, un vecino denunciaba a la justicia de que estos perros, los mismos protagonistas, ingresaron al jardín y destrozaron a su mascota. No fueron secuestrados”.

Además consideró que “en caso de ser condenado”, es “un precedente valioso, importante para quien desafía la ley, para quien no toma conciencia de lo que significa la tenencia irresponsable de este tipo de animales, que lo puede enfrentar a una pena de hasta 25 años de prisión”.

Familiares

“Estamos como más tranquilos porque sabemos que esto ya va a terminar y él tiene que pagar. Nosotros no queremos venganza ni nada de eso, pero sí necesitamos que él cumpla y responda por esos animales que él tenía”, expresó Noelia, tía de Trinidad.

Sofía, la madre de la joven, relató que Nieto “nunca se acercó” a pedir “disculpas” o “perdón”.

“Lo único que yo quiero es justicia por mi hija, porque a mí nadie me la va a devolver, nadie. Yo estoy muy agradecida con el abogado, porque él está luchando para que esto en realidad salga”, concluyó.

El caso

El episodio ocurrió en calle Bucarest al 4.800 el 9 de julio de 2023 cuando Trinidad B. , de 15 años, murió tras ser atacada por dos perros de raza dogo en la vía pública en barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo a fuentes policiales, los dos perros se escaparon de una vivienda, y atacaron a la joven que caminaba por el sector, y a un hombre que quiso ayudarla.

Luego los animales ingresaron en otra casa y habrían intentado agredir a la hija del dueño, quien tomó un cuchillo y mató a puñaladas a uno de los canes.