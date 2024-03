Claudio Vignetta: “La Guardia Urbana no viene a reemplazar a la Policía”

Este lunes comenzará a verse en las calles de Córdoba a la Guardia Urbana. Se trata de una fuerza de prevención municipal que estará integrada por 400 agentes y 70 móviles, que buscarán mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad en un contexto extremadamente complejo en la materia, agravado por la crisis económica que vive el país.

Claudio Vignetta, secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria, dialogó con PERFIL CÓRDOBA y explicó de qué se trata y qué objetivos tendrá la Guardia Urbana de la ciudad. Según Vignetta, la función principal estará en atender y contener todo tipo de problemas y, si no lo resuelve, vincular con la fuerza o la persona correspondiente. Además, el funcionario explicó que no portarán armas, pero que no se descarta la capacitación en armas no letales. Estos agentes recorrerán distintos corredores, en muchos casos acompañados por policías, promoviendo la convivencia entre los vecinos y principalmente actuando en materia de prevención.

–¿Cómo actuarán ante la presencia de un hecho de inseguridad?

–Es importante aclarar que la guardia urbana no viene a reemplazar la policía, viene a complementar, va a trabajar muy vinculada con la policía, los corredores van a ser asignados de acuerdo a los corredores actuales de la fuerza policial. Vamos a trabajar en la proximidad, necesitamos tener cercanía con el vecino, convertir al guardia urbano en un referente, potenciar este cuerpo como un organismo de cercanía. La idea es anticiparnos a cualquier tipo de emergencia, ganar la confianza del ciudadano por el efecto de proximidad, siempre sabiendo que no venimos a reemplazarla.

–¿La función principal estará vinculada a hechos de inseguridad?

–Contribuirá, pero también se enfocará en hechos que afecten al Código de Convivencia y al Código de Faltas. La sola presencia de los móviles de guardia urbana va a hacer desistir a cometer muchos delitos. Creemos que se va a convertir en el mejor sistema de alerta temprana de la policía, para que intervenga lo más rápido posible. La presencia en las calles va a ser muy importante. Vamos a trabajar mucho sobre las normas y la aplicación de las normas que actualmente tenemos. Un ejemplo es evitar problemas con naranjitas ilegales que extorsionan, una situación vinculada al género ya que a las mujeres se las extorsiona más y se les piden cifras mayores a las que corresponden. También tenemos la idea de reforzar la seguridad en los parques y paseos donde encontramos gente en estado de ebriedad o acercándonos a quien no tenga un comportamiento ideal. Cuando uno desmenuza el concepto de seguridad se da cuenta que la Municipalidad tiene competencia en un montón de aspectos.

–¿Cómo se compone esta guardia de 400 agentes?

–Tenemos 130 efectivos que brindó la policía, los cuales son agentes técnicos sin portación de armas; 200 efectivos que eran el antiguo Precom, que venían patrullando la ciudad, y 70 policías que van a trabajar al lado de un guardia urbano para prevenir. Va a haber cinco móviles que van a recorrer cada uno de los corredores. –¿Qué diferencia tiene con la actual guardia urbana que uno ve recorriendo las calles de Córdoba? –Van a tener prácticamente la misma función pero con una cantidad muy importante de efectivos, vamos a salir del Parque Sarmiento y vamos a estar presentes en toda la ciudad.

–Se habla mucho sobre las herramientas que tendrá esta guardia para combatir el delito. ¿Van a utilizar armas no letales?

–En principio no, ya que requiere un entrenamiento y una capacitación importante. La policía tiene una capacidad mucho más pronta, estos guardias no tienen contacto con armas, por lo cual necesitan una formación mucho más importante y principalmente la autorización de Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex-Renar) para tener chalecos antibalas.

–¿La idea es que esto se repita en otras ciudades?

–Toda ciudad que adhiera a la nueva ley de seguridad busca implementar este sistema operativo. Córdoba es la ciudad más grande y la primera en conformar esta fuerza, por eso el número de efectivos, pero seguramente hay más de 100 municipios que adhirieron a la ley de seguridad y que querrán incorporar este estilo de guardia.

–¿Cómo es la formación de estos agentes?

–Tuvieron una etapa de formación realizada por gente de la universidad. Además hubo lineamientos dispuestos por el Consejo de Planificación del Ministerio de Seguridad. Hemos tomado distintos modelos, entre ellos la guardia urbana de Tigre, hemos leído mucho al respecto para hacer un recopilado y actualizarlo a nuestra realidad para mejorar la convivencia social.