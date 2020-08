Cómo es la propuesta de Remes Lenicov para "ordenar la macro"

Con el país sumido en su mayor crisis política, económica y social, la prioridad de la administración Duhalde fue atender los desequilibrios estructurales y poner las bases para empezar a crecer. Hacía falta un programa económico integral. “Cuando lo pidieron, lo presentamos a la semana. Pero no lo habíamos hecho en el 2002. Lo teníamos listo desde el ´98. Era un plan integral de salida de la Convertibilidad con estabilidad para empezar a crecer. Yo estaba en el Congreso y era parte de nuestra plataforma electoral. Llamamos a 10 economistas prestigiosos y cada uno tenía otros tres abajo. Pero en ese momento perdimos y no nos acompañaron. Lo sacamos en 2002”, recrea Jorge Remes Lenicov. El exministro de Economía disertó invitado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para hablar sobre las claves para ordenar la macro. Antes de esbozar algunas líneas de trabajo, el exministro de Duhalde dio su diagnóstico sobre el panorama actual.

“Estamos en una situación difícil, hay que conocer los problemas y analizar las posibles soluciones. Los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo para ver cómo salimos hacia adelante. En estos 36 años de democracia hemos crecido muy poco y de una manera muy oscilante. Sacando Venezuela crecimos menos que cualquier país de América Latina: el país como tal es poco competitivo, salvo el agro, exportamos poco y nada. La productividad no aumentó y si no aumenta la productividad los salarios no pueden crecer”, aseguró. Y añadió: “Tenemos una presión tributaria récord y la tasa de ahorro, crucial para crecer, es bajísima. Deberíamos tener una tasa del 24% y una inversión equivalente, y el ahorro en los últimos años es del 14%. La performance económica ha sido muy mala y por ende la situación social. Hay que resolver la cuestión económica para que se resuelva la social, no a la inversa”, precisó.

Para Remes, una de las causas del fracaso crónico en materia de gestión económica es lo que denomina la violación sistemática a las leyes de la economía. “La economía tiene leyes, en todas estas largas décadas el líder marca que vayamos para allá pensando que con voluntad política va a dirigir a la economía y no es así, la economía tiene sus leyes, de lo contrario, no habría pobres. Hoy el Presidente dijo que iba a arreglar la deuda, después armar un programa económico y después el presupuesto. Eso fue un error porque para arreglar la deuda es necesario un programa. Si el Presidente dice que no cree en los planes económicos hace difícil imaginarse el futuro más allá de la pandemia”, apuntó y advirtió que en 2021 vamos a crecer, pero sin capacidad de recuperar el nivel de caída que se verá este año.

Y en términos de ordenamiento de la gestión remarcó que se deben delimitar los objetivos y priorizarlos, para evitar el conflicto de los mismos: “Hay que tener una estrategia global para el corto plazo y un pensamiento para el largo, sin mezclar los objetivos. Lo central en los países que lograron estabilizarse y crecer, como Israel o Brasil, fue que lograron acuerdos partidarios y sectoriales entre los países para encarar las reformas que hacían falta y que muchas veces son difíciles. Otro eje ordenador son los programas de control de la inflación. Ese control es central para empezar a crecer. Lo resolvieron todos los países”.

De shock. Según Lenicov, el país necesita un programa de control inflacionario y reducción del gasto fiscal de shock y remarcó que en 2002 esa reducción del déficit se hizo en dos meses. La fuerte reducción del gasto fiscal permite avanzar en cambios para bajar la presión a los sectores productivos. “Lo primero que necesita cualquier estrategia de crecimiento es tener financiamiento y con inflación no hay financiamiento. Y el equilibrio fiscal se tiene que alcanzar vía reducción del gasto, no por aumento de los impuestos. No podemos cargar tantos impuestos al trabajo y pedir que haya formalidad. Hoy, el incentivo a evadir es descomunal por la presión que hay”.

Precios, reducción fiscal y tipo de cambio. “Cuando uno estabiliza los precios, el ingreso real deja de deteriorarse, se empieza a consumir más y empieza a aparecer el crédito. Y con el tipo de cambio alto aumentan las exportaciones netas. En 2002 cuando pusimos el tipo de cambio muy alto, ¿qué pasó? Apareció el colchón. El ahorro de la gente que dejó de tener expectativas de devaluación. Los primeros meses fueron difíciles, pero después la cosa empezó a marchar. Hoy, la pobreza va a subir si no aumenta el empleo, más allá de que haya subsidios. Hay que aumentar el empleo, pero para eso hay que aumentar la inversión y para eso hay que aumentar el ahorro. Esas leyes de la economía hay que respetarlas”, remarcó.

PRIMERO, LA CASA BLANCA

En su rol de ministro de Economía Remes Lenicov tuvo que negociar con el Fondo. “Pero antes fuimos con Mario Blejer a la Casa Blanca. Vimos a Condoleezza (Rice, exsecretaria de Estado de EE UU) y al titular del Tesoro. Si antes no se arregla con ellos, el Fondo te bicicletea”, afirma Remes.