Con el “joystick” del partido, De Loredo acelera su armado provincial para 2027

La contienda interna de la Unión Cívica Radical de Córdoba dejó un escenario de fuerte hegemonía para el espacio encabezado por Rodrigo de Loredo. Lo que en la previa se anticipaba como una disputa abierta con el mestrismo, terminó convirtiéndose en un reordenamiento del tablero radical, con impacto directo en las proyecciones hacia 2027.

“Todo esto comenzó con la prórroga de los mandatos”, confiesa a Perfil Córdoba un influyente colaborador del entorno íntimo del exdiputado nacional. “Extender los mandatos los dejaba bien posicionados, con peso dentro del partido, pero ellos sólo querían internas. Fueron a las urnas y les dimos una paliza. Ahora tienen cero representantes en el Comité Capital, cero en organismos internos y menos del 33% en el Congreso Provincial”, sintetiza la fuente con dureza.

El número no es menor. El Congreso Provincial es el órgano clave encargado de definir la política de alianzas del partido. En el deloredismo sacan cuentas y están exultantes: afirman controlar entre dos tercios y tres cuartos de los delegados propios. Respecto al mapa territorial, en el entorno del legislador remarcan que el único departamento en el que la oposición interna logró hacer pie fue Colón, traccionado por la influencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto en Juárez Celman. “De los departamentos restantes y del Tribunal de Cuentas, Rodrigo se quedó con todo”, aseveran.

El punto culminante de esta fase se escenificará la semana próxima durante el acto de asunción de Matías Gvozdenovich al frente del Comité Provincia. En la cúpula deloredista anticipan un despliegue que “no va a pasar inadvertido” en el tablero político cordobés.

El factor Casa Rosada

Más allá de la propia dinámica partidaria provincial, el impulso para De Loredo también tuvo algunos ingredientes que vinieron de Buenos Aires. En el radar de los principales armadores del radicalismo cordobés resonó con fuerza el análisis planteado en La Nación por el periodista Martín Yebra, al abordar las razones por las cuales La Libertad Avanza vería con buenos ojos respaldar la candidatura del cordobés.

Según el analista, la lógica política de Balcarce 50 buscaría el pragmatismo en las urnas: “A De Loredo lo ponen como un potencial candidato, puede no ser Bornoroni y ser De Loredo el candidato que acompañe el gobierno según mediciones”. En el deloredismo añaden información a las palabras de Yebra. “Rodrigo garantiza un piso electoral competitivo que ofrece una victoria clara y un impulso político estratégico para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado en la provincia de Buenos Aires”.

En los despachos nacionales entienden que una derrota de la oposición en Córdoba resultaría catastrófica para el mapa político de los próximos años. En ese terreno, De Loredo habla con todos y mantiene canales abiertos con Eduardo “Lule” Menem en la Casa Rosada, al tiempo que sostiene el diálogo local con Luis Juez y Gabriel Bornoroni. “Los números indican que una alianza completa con él gana seguro; Rodrigo tiene un peso propio genuino”, analizan cerca del exdiputado.

Mirada sobre Bornoroni

Los movimientos y las declaraciones del resto de los potenciales candidatos son seguidos de cerca por todo el esquema deloredista. Esta semana la frase que hizo ruido tuvo que ver con el cronograma electoral luego de que Bornoroni señalara públicamente que “hay que saber la fecha para resolver” una eventual convergencia electoral y en el entorno de De Loredo interpretaron que en filas libertarias locales comienzan a crujir las certezas. “Empezó a dudar; si quieren contienda interna, que compitan”, retan desde el radicalismo.

Incluso en la discusión sobre sellos y marcas de fantasía, en el espacio del exdiputado muestran pragmatismo. La posibilidad de que una eventual coalición lleve el nombre “Alianza LLA” no representa una traba de fondo: “No nos parece lo más importante. La marca mide bien y si hay que ceder en eso, se cede”, conceden.

Con el control orgánico del partido y las encuestas en la mano, el espacio prepara el lanzamiento de una campaña de alto impacto bajo una estética intrigante, inspirada en la película Volver al Futuro, con la que buscan acelerar la instalación de su propuesta provincial. La premisa de fondo que transmiten desde la mesa chica deloredista es contundente y no deja margen para las especulaciones: la carrera por el Poder Ejecutivo cordobés ya arrancó y no tiene marcha atrás. “Rodrigo va a ser candidato a gobernador en 2027, sea como sea”.