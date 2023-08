Condenaron por homicidio culposo a un motociclista que mató a otro en Córdoba

La Cámara 11ª del Crimen de Córdoba condenó a tres años y seis meses de prisión a Ariel Britos (41) por el homicidio culposo de Nicolás Jankunas (18).

El siniestro vial ocurrió el 4 de junio de 2017 en barrio Coronel Olmedo, donde chocaron las dos motocicletas. Por la colisión Jankunas falleció mientras que Britos resultó ileso.

Testimonio

La madre de Jankunas, Roxana Maldonado, se mostró “muy insatisfecha” tras conocerse la sentencia.

“Queríamos que esta persona fuera presa. Si bien nada nos alcanza ni nos devuelve a Nico. No me alcanzan tres años y medio de condena. Le dan muchos derechos que no le corresponden”, sostuvo la mujer.

“No se hizo justicia. La responsabilidad de no tener un carnet de conducir a sus 41 años, edad que tiene este asesino. Hay que reeducarlo”, agregó en declaraciones a Radio Universidad.

Carátula

El fiscal Marcelo Sicardi había pedido la pena de tres años de prisión ya que había encuadrado la acusación en la figura de homicidio culposo simple.

La defensa había solicitado la absolución, mientras que la querella había considerado que el caso estaba enmarcado en la figura de homicidio simple con dolo eventual.