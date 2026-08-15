Conmoción en la comunidad judía y en el periodismo por la partida de Salomón "Lalo" Wainberg

El periodismo y los medios de Córdoba atraviesan horas de profunda consternación tras el fallecimiento de Salomón "Lalo" Wainberg, una voz respetada y querida de la radiodifusión local. El deceso del reconocido comunicador se produjo tras agonizar a causa de un trágico accidente de tránsito ocurrido en pleno centro de la capital provincial.

Licenciado en Ciencias de la Información, periodista y locutor nacional, Wainberg dejó una marca indeleble en el aire cordobés, especialmente a través de su incansable labor en la difusión de la cultura y la defensa de los derechos humanos.

Durante más de treinta años, Wainberg se convirtió en un puente de diálogo y pluralidad a través de la conducción del histórico ciclo radial Kol Hashalom – La Voz de la Paz, que se emitía cada domingo en el cual llamaba al diálogo y también a la difusión del judaísmo.

Junto a Ana Nélida “Lita” Sued, logró consolidar el programa como un espacio de referencia indiscutible para la comunidad judía de Córdoba y para toda la audiencia interesada en la convivencia pacífica, la memoria y la actualidad social. Su compromiso con los valores democráticos y su firme postura contra el antisemitismo lo transformaron en un referente en la materia.

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El trágico accidente

El hecho que enlutó a la comunidad ocurrió el pasado jueves, cerca de las 14, en la intersección de bulevar Chacabuco y bulevar Arturo Illía. De acuerdo con la información recabada, Wainberg cruzaba por la senda peatonal cuando una unidad de la línea 28 de la empresa municipal Tamse, que realizaba un giro en dirección a la zona del Patio Olmos, lo embistió. El impacto le provocó un severo traumatismo de cráneo. Pese a haber sido asistido de urgencia y a los esfuerzos desplegados por los equipos médicos, falleció un día después a consecuencia de las graves lesiones.

El dolor de la comunidad judía y de los medios

Ante la noticia de su partida, las muestras de dolor y los homenajes se multiplicaron rápidamente en las redacciones locales, las redes sociales y las instituciones de la provincia.

Desde el Centro Unión Israelita, expresaron su despedida a través de un emotivo comunicado: "Con profundo dolor despedimos a Salomón 'Lalo' Wainberg Z'L. Su compromiso con el diálogo, la memoria y la lucha contra el antisemitismo dejó una huella imborrable en nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor".