Especialista advierte que el desafío de la IA es la seguridad y el control humano

El Centro Cultural Córdoba se convirtió esta semana en un espacio de debate respecto al futuro de las nuevas tecnologías, en el evento denominado “U.S. AI Week”, un encuentro organizado por la Provincia y también por el Departamento de Estado de los Estados Unidos el cual reunió a referentes mundiales para analizar el impacto de la Inteligencia Artificial.

Uno de los oradores destacados del evento fue Steven Miller, profesor Emérito de Sistemas de Información y exdecano Fundador de la Escuela de Computación y Sistemas de Información de la Singapore Management University (SMU), con un currículum extenso y una trayectoria que incluye el paso por las universidades más importantes de Estados Unidos.

En diálogo con Perfil Córdoba, Miller analizó los alcances que puede tener la Inteligencia Artificial y dejó una advertencia clara: serán las decisiones humanas las que determinen el futuro y los riesgos que impone el uso de esta herramienta.

Para Miller, la seguridad en la era de la inteligencia artificial es un eje fundamental que no puede ser soslayado y consultado al respecto fue tajante sobre este tema: “Las empresas deben entender que las diferentes formas de supervisión humana son un tipo importante de barrera de seguridad. El hecho de que un sistema agéntico haga algo, no quita que alguien deba ser siempre responsable”, advirtió. Asimismo, subrayó que no se puede simplemente implementar IA sin un respaldo estructural: “Los usuarios deben entender que tienen que invertir en este andamiaje; no pueden simplemente usar las habilidades agénticas (sistema capaz de planificar, decidir y actuar por sí mismo para una meta asignada) sin configurar estos controles de seguridad que permitan tener el control de la herramienta”, agregó.

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“La ruta de lo que ocurrirá en el futuro con la Inteligencia Artificial dependerá de la elección humana. No hay nada en la naturaleza de la tecnología que determine cómo resultarán las cosas”.

Claudicación intelectual

Uno de los mayores peligros expuestos por Miller respecto a la Inteligencia Artificial es lo que llama “la claudicación intelectual”. Sobre este tema el profesional aseguró: “Las personas que son pasivas al respecto y dejan de pensar por sí mismas para confiar solo en las máquinas, se volverán mentalmente perezosas y, en muchos sentidos, menos valiosas. Pero esa es su elección”, indicó.

Propósito y reinversión

Para Miller, el desafío que enfrentan las organizaciones modernas no es solo adoptar una herramienta, sino transformar su propósito. “No se trata solo de usar inteligencia artificial, sino usarla para hacer dos cosas. Una, es mejorar el tipo de negocio que hacen hoy. Pero no pueden detenerse ahí. Tienen que preguntarse: ¿cómo puedo usar esta capacidad para crear un producto mejor, un servicio mejor?”.

Además, llamó a utilizar estas herramientas con un criterio social claro: “¿Qué hacemos con ese dividendo de productividad? Necesitamos reinvertirlo de maneras que generen oportunidades, obviamente, para sectores más amplios de la sociedad”. Hacia nuevos modelos de gobernanza. Finalmente, el experto concluyó que la IA exige un cambio de paradigma que requiere una gobernanza global. Su mensaje final es un llamado a la responsabilidad individual y colectiva: “Necesitamos la sabiduría humana para gestionar la transición. El futuro no está determinado por la tecnología, sino por la sabiduría de nuestras decisiones. Es una elección que podemos gestionar si decidimos hacerlo”.