“Conozco al delincuente”, admitió el hombre baleado en el cuello

Son nuevo elementos en la causa. La fiscal Eugenia Pérez Moreno informó que se estaba trabajando sólo con las imágenes, pero ahora tiene el testimonio clave para encontrar a los delincuentes.

Félix Lallana contó por primera vez que él reconoció al delincuente que le disparó. “Yo sé cómo se llama, no me calienta un pito decir el nombre. No tengo problemas. No le pude decir nada porque estaba de espaldas. No me dejaba dar vuelta”, comentó a los micrófonos de una emisora local.

Y agregó que “Yo lo conozco porque hemos crecido juntos. Hemos ido a la secundaria juntos". Para Lallana, el delincuente "creyó que yo era el dueño de la verdulería, como me vio entrar en la chata”, sospecha.

Felix sabe como se llama y además cómo es fisicamente su agresor, pese a haber estado boca abajo durante la escena que se dió a conocer en los medios. Se trata de una persona con la que hicieron el secundario nocturno, siempre según su recuerdo.

A la espera del alta médica, en medio de una recuperación, Lallana no deja mostrar su bronca por lo ocurrido. Se considera un sobreviviente que justo ese día, había llegado a la verdulería acompañado de su padre y su esposa. Se gana la vida repartiendo pan, ese es su principal sustento.

Felix pide una mano a todos los que puedan

Félix y su familia saben que la recuperación va a ser larga, más allá de haber eludido a la muerte. Su trabajo, que hace cuatro días no puede realizar, es el sustento de los suyos. Por eso, han pedido que aquellos que puedan colaborar, que por favor los ayuden. Se puede hacer al CBU: Oslo.Puerta.Reno.

Además, este viernes, se realizará una choripaneada para recaudar fondos que permitan costear su recuperación y el día a día de la familia. Se llevará adelante desde las 20 en el domicilio de calle Julio Torres 1497, barrio Los Granados.