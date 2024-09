Córdoba: duras críticas de los familiares de la policía encontrada consumiendo drogas

En un incidente que generó gran controversia, una oficial de policía fue sorprendida consumiendo drogas en el baño de una estación de servicio mientras patrullaba en el barrio Maipú de Córdoba. El episodio ocurrió en la madrugada del martes y fue revelado oficialmente esta mañana.

Según el informe, la oficial fue hallada en un estado comprometido, pero tras el descubrimiento no fue detenida. "Son mentiras, si estuvo detenida. Estuvo detenida desde las 8 de la noche hasta las 2.30 de la mañana", indicó el hermano de la oficial.

Durante este tiempo, la policía fue mantenida en una celda bajo deficiente atención. "No le dieron agua, no le dieron comida. Tampoco le dieron asistencia psicológica, que es la parte que yo quiero recalcar del accionar policial y protocolos que claramente no se cumplen", criticó Jorge Salas en diálogo con la emisora radial Mitre.

Salas además alegó que el procedimiento de detención y el allanamiento en la casa de su madre fueron realizados sin justificación clara. "Hubo parte del procedimiento que no está claro. No hubo un motivo claro de por qué se hizo un allanamiento en la casa de mi mamá".

A pesar de reconocer que el comportamiento de su hermana "es innegable", Jorge Salas no justificó sus acciones y centró sus críticas en el accionar de la policía. Salas cuestionó la manera en que las autoridades trataron a su hermana y a su familia, denunciando el mal manejo y la falta de sensibilidad en el procedimiento. "Tiene un problema grave. Todos sabemos que la adicción es una enfermedad. Sin embargo, no recibió una atención que corresponde".

Explicó que su hermana intentó buscar asistencia médica en varias ocasiones, consultando a una psicóloga y recibiendo recomendaciones para internarse. "Ella fue al Morra, habló con una psicóloga. Le dijeron que debía internarse. Cuál es el problema que ella le planteó en ese momento… le dijo 'mira, si yo me interno pierdo el trabajo, porque lamentablemente la Policía me va a dar de baja'".

La falta de protocolos adecuados y la ausencia de apoyo en las fuerzas policiales han sido temas de discusión, con críticas hacia la manera en que se maneja la salud mental y el bienestar de los agentes. "No hay apoyo en las fuerzas policiales", recalcó Salas.

Actualmente, la mujer, que vestía el uniforme policial, ha sido puesta en "situación pasiva".