Mariana Camino de la consultora Abeceb: “hay empresas que no saben trabajar con inflación a la baja”

Muchos de los gerentes y directivos de las principales compañías del país se encuentran sin herramientas. Fueron más de 20 años de diseñar costos y stocks con inflación, ahora es todo lo contrario. Algunos hombres de negocios ya leyeron el “cambio de época”, ahora deben implementarlo en sus empresas.

Los “jefes” financieros, “comerciales” o simplemente quienes administran los balances comienzan a llamar o consultar a los “viejos” directivos de fines de los años 90.

“Las estadísticas tienen un rezago de dos meses. Dependiendo de los sectores todo se va a ir acomodando y va a comenzar a impactar en el consumo”, reflexiona Mariana Camino, titular de Abeceb, de una de las principales consultoras del país. “El impacto de las tarifas de servicios postergará la activación económica, pero en el 2025 se crecerá un 5%”, aseguró en coincidencia con el gobierno nacional.

Su paso por Córdoba fue de la mano de BDO en el lanzamiento del primer programa para gerentes financieros “CFO onsite” en la sede del Hotel Windsor. La consultora remarcó que Córdoba será una de las provincias en donde se notará la llegada de inversiones, primero por el ecosistema empresarial cordobés y luego, porque es una de las provincias que se está acoplando a las iniciativas nacionales como el RiGi o el blanqueo de capital.

Alejandra Sarni, la organizadora de la jornada, coincidió con Camino: “Córdoba es una de las pocas provincias que se está sumando a las iniciativas federales. Eso significa que las personas o empresas que decidan blanquear o invertir, no tendrán mayores costos. Es algo positivo. Al momento de elegir las localizaciones de las empresas, Córdoba tiene un diferencial sobre otros destinos como puede ser Buenos Aires”. El evento contó con un networking exclusivo de la mano del Banco Comafi.

Gerenciar sin inflación

“El mensaje es que acá no sobra nada, esto recién empieza. Es la señal. El mercado no está leyendo una devaluación o un desequilibrio, hay que acompañar el esfuerzo”, dispara Caminos como un breve análisis del Presupuesto presentado por Javier Milei.

¿Hay encuestas que dicen que no se banca más la situación?

Yo veo que comienza a ver reclamos, ansiedad. Al ciudadano que te acompaña o te banca necesitas comenzar a mejorarle el bolsillo. Pero, es importante para el empresario señales de baja de impuestos y en el corto plazo no se pueden esperar. Porque entiendo que ni el gobierno lo tiene claro. Podes controlar el gasto, pero no el ingreso. De hecho, se dice que no están las condiciones para levantar el cepo.

Hablamos de paciencia social y empresarial ¿Los empresarios la tienen?

Vos hablas con cualquier sector y expectativa es un tema de velocidad, pero nadie se ve peor. Si vos vas a Neuquén es una mejora en V. En general hay un consenso que todo lo que viene es mejor. Vos ves que la micro le mejora a la industria y a la empresa. Pero hay que ayudar a las compañías a mejorar la competitividad, bajar los impuestos. La rentabilidad se verá lesionada cuando abran la economía. Hay sectores que piden protección. Córdoba tiene mucho para negociar, es una provincia que genera divisas. Hay que ver cómo sigue el apoyo popular, aunque es inédito lo alto que sigue. Ya asumieron el cambio de modelo. Hay empresas que no saben trabajar con inflación a la baja.

¿Cómo es eso? Repercute los más de 20 años con inflación…

Vienen con balances con burbujas inflacionarias. Cuando vos podes “pricear” lo que queres (colocar el valor de un producto a tu antojo) al no tener competencia o cuando el consumidor lo convalida, no tenes incentivos para ser competitivo. Hay sectores con precios regulados que el gobierno te decía véndelo a este valor. Los costos se pagaban cualquier cosa. Ahora se comenzará a aplicar la sintonía fina. Un punto más se va a notar en el precio del producto.

Pero eso puede apuntar a rentabilidades mínimas, de 2 a 3%...

Hay sectores que van a tener que ir a una escala mayor, ya hay discusiones de cuál es el producto estrella, cómo crezco, en qué mercado me quedo. Tenes que competir, la idea de competir es marcar un diferencial.

Y las negociaciones salariales ¿ya tienen un techo del 18% que planteó el presupuesto?

Serán con mucha más tensión. Justamente ahora no podes, bajar un punto o dos puntos, en una negociación salarial en el precio final del producto duele para el empresario. Hace unos días la bancaria consiguió un bono de un millón de pesos para los empleados, y ellos tienen la posibilidad, pero ese sobre costo seguro estará en las comisiones que cobran los bancos. Pero si están compitiendo, no tenés muchos márgenes. Hay toda una lógica de mejora.

¿Debemos esperar un ajuste en los impuestos?

Los impuestos tienen que bajar. El gobierno tiene una primera obsesión que es la fiscal y una segunda que es la inflación. Hasta que no sienta que pueda sostener en el tiempo ese equilibro no se va a mover de la regla del ‘crowling peg’ ni levantar el cepo. Está prefiriendo que la actividad deje la V y vaya a la U o en algunos casos para la “pipa de nike” para no ceder en la inflación, que tiene en contrapartida el índice de aceptación. Las dudas ahora están en la acumulación de las reservas.