Del supermercado sin cajas a los agentes de IA: lo que dejó Kamay Code en Córdoba

Por primera vez en Córdoba, el fondo de inversión regional Kamay Ventures celebró este miércoles 9 de abril su evento Kamay Code, una experiencia diseñada para conectar startups con ejecutivos de alto nivel y fomentar nuevas oportunidades de negocio. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial Córdoba y reunió a decenas de empresas emergentes, referentes corporativos y especialistas en inteligencia artificial, logística, AgTech y ciberseguridad.

Se trata de la quinta edición de Kamay Code —tras su paso por Brasil, México y Colombia— y marca un nuevo hito en la expansión del ecosistema emprendedor latinoamericano. "Es un orgullo estar en Córdoba con uno de nuestros socios fundadores, el Grupo Arcor. Más de tres mil personas ya participaron de Kamay Code en la región. Es una familia que crece y queremos ser el puente clave entre startups y corporaciones", destacó Gabriela Ruggeri, Managing Partner de Kamay.

Desde Arcor también resaltaron el valor de este tipo de espacios. "Nos sorprendió la cantidad de gente. Kamay es un vínculo para acercarnos al mundo emprendedor. Las corporaciones estamos entendiendo que solos no podemos seguir creciendo. Hay que romper la barrera entre emprendedores y empresas", señaló Gustavo Bertone, directivo del Grupo Arcor.

Startups que dan que hablar

En la jornada estuvieron presentes startups como Minimalart, Auravant, Webee, Zipnova, Ini, Sensify, y la reconocida empresa europea Sensei, que trajo a Córdoba su innovadora propuesta en retail autónomo.

Fundada en 2017 en Portugal por Vasco Portugal (CEO), Joana Rafael (COO), Nuno Moutinho (CTO) y Paulo Carreira (CSO), Sensei cuenta hoy con cuatro oficinas y más de 100 puntos de venta distribuidos en cinco países. Su tecnología, basada en visión computacional e inteligencia artificial, permite crear tiendas completamente autónomas: el cliente entra, toma lo que necesita, y se va. No hay cajas, no hay filas, ni necesidad de escanear productos. La tienda detecta las interacciones entre personas y productos, genera un carrito virtual y el pago se procesa automáticamente al salir.

"Somos capaces de añadir mucho valor extra a las tiendas y marcas. Nosotros sabemos dónde están los clientes adentro de las tiendas, cuánto tiempo pasan en determinada góndola. Eso se lo podemos vender a las marcas también", explicó José María Duarte, Jefe de Operaciones de Sensei.

El modelo es similar al sistema Just Walk Out de Amazon Go, aunque con una diferencia clave: el valor no se debita automáticamente de la cuenta del cliente, ofreciendo mayor flexibilidad en el proceso de pago.

"No es el supermercado en sí, es la tecnología que se instala dentro de cadenas como Carrefour, Disco o Jumbo. Transformamos una tienda tradicional en una experiencia sin fricciones", precisó Duarte. La empresa ya opera en Portugal, Francia, España, Italia y Brasil.

Su última ronda de inversión fue liderada por el fondo portugués BlueCrow Capital y acompañada por Kamay Ventures, además de Lince Capital, Explorer Investments, Metro AG y TechStars Ventures.

En Brasil, Sensei tiene una alianza con la red Fast Gôndolas y Check-outs, y con el apoyo de Kamay Ventures proyecta expandirse en América Latina, incluida la Argentina. "La participación de Kamay es clave, no solo por su experiencia en el mercado latinoamericano, donde buscamos crecer, sino porque entienden perfectamente las necesidades del sector de consumo masivo", destacó, anteriormente, Vasco Portugal, cofundador de Sensei.

Sesión de Pitching.

En 2024, Sensei presentó junto a MC (Sonae Group) el mayor supermercado autónomo del mundo, ubicado en Portugal, con más de 1.200 metros cuadrados completamente operados con IA. "Cambiamos todo sin cambiar nada. La tecnología es invisible, pero permite que el personal se enfoque en tareas con más valor, como asistir al cliente o recomendar productos", agregó Duarte.

Paneles y debates

El evento incluyó múltiples paneles sobre inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad, logística inteligente y AgTech. Uno de los momentos más destacados fue la charla sobre "Agentes de IA: la nueva frontera en la automatización", donde se discutió cómo esta tecnología permite crear entidades digitales capaces de interpretar entornos y resolver problemas de forma autónoma.

"Ahora es posible declarar un objetivo y no ser específico con el cómo se va a resolver un problema", explicó Ernesto Mislej fundador de 7Puentes. "No nos va a quitar el trabajo. Pero alguien que sepa usar bien la IA, probablemente sí lo haga", ironizó otra de las panelistas, Casey Kumaran de Wisy.

Se habló de la IA como un copiloto que aumentará nuestras capacidades, nos ayudará a repensar procesos y a tomar decisiones más informadas. "Hay personas en Silicon Valley que trabajan con 6 o 7 IAs al mismo tiempo. Esto ya está pasando", siguió Kumaran.

"Nos permite repensar los procesos productivos y de negocio de nuestras compañías. Muchos de ellos incluyen tareas repetitivas que antes considerábamos imposibles de automatizar, pero hoy sí lo son. Es una oportunidad para transformar lo que dábamos por inamovible y rediseñar la forma en que trabajamos", precisó, por su parte, Pablo Vittori, ex Managing Director de Globant.