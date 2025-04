Martín Poncio: "La verdadera oportunidad está dada por la gente, el puesto es el mismo pero la función cambió"

En una conversación reveladora con Punto a Punto, Martín Poncio ofreció una perspectiva aguda sobre el panorama actual del mercado laboral y las estrategias que las empresas están adoptando un 2025 desafiante. Desde las reestructuraciones del año anterior hasta la búsqueda de eficiencia y la valoración del talento interno, el director General de Poncio desglosa las claves para entender un momento de transición que impacta a organizaciones de todos los tamaños.

Para Poncio, el año pasado se caracterizó por "muchos frenos de mano repensando creo que todos los presupuestos", mientras que este año se centra en "entender cómo aprovechar" las oportunidades, donde el factor humano emerge como protagonista indiscutible. Un cambio fundamental en la demanda de las empresas marca este nuevo ciclo. Ya no basta con el título del puesto; la exigencia se ha sofisticado.

Pueblo Nativo invierte US$ 3,5 millones para reconvertir su matriz energética

"Cambió la demanda porque te piden el mismo puesto, el título es el mismo, la persona no". Esta necesidad de perfiles más específicos obliga a las consultoras como Poncio a realizar un "doble clic" en el entendimiento de las necesidades del cliente. Antes, "relevar el perfil era como mucho más sencillo Porque la empresa tenía claro qué es lo que le hacía falta, hoy no lo tiene tan claro porque el tiempo se le aceleró". Ahora, las empresas buscan ayuda no solo para encontrar al candidato, sino también para definir con precisión quién necesitan.

Este proceso de identificación detallado conlleva un desafío inherente: la reducción del mercado de candidatos disponibles. "Cuando uno empieza a buscar algo con una especificidad cada vez mayor, definitivamente el mercado se va chicando". A pesar de un aumento significativo en el volumen de búsquedas en comparación con el año anterior, impulsado por la necesidad de cubrir "puestos específicos" en sectores diversos, la complejidad radica en encontrar profesionales que cumplan con los requisitos puntuales de cada organización. Esta exigencia se traduce en que las empresas ya no están dispuestas a pagar una "curva de aprendizaje larga", demandando una incorporación casi inmediata y efectiva.

Ante la dificultad de encontrar el talento externo exacto y el alto costo de la rotación – estimado en "un costo aproximado de 18 sueldos" al reemplazar a una persona valiosa –, surge una estrategia cada vez más relevante: la formación interna. "Yo prefiero quedarme con el equipo que tengo pero necesito formarlo, necesito que llegue al al nivel requerido por la nueva exigencia del mercado". Esta apuesta por el desarrollo del personal existente se manifiesta en una creciente demanda de planes de formación continua, donde las empresas buscan "levantar la vara internamente".

Para analistas, la guerra arancelaria puede desencadenar una recesión global

Incluso, Poncio relata cómo es "muy común" redirigir a clientes que buscan nuevas contrataciones hacia soluciones de capacitación para sus equipos actuales. "La verdadera oportunidad está dada por la gente, es necesario rotar los empleados dentro de la empresa", afirmó el consultor.

Un hallazgo significativo que destaca Poncio es la evolución en la mentalidad de los empresarios de pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Muchos están reconociendo que "no son buenos gerentes generales, son buenos presidentes de su empresa y no es lo mismo ser presidente que ser gerente general". Esta comprensión está impulsando la incorporación de gerencias generales para profesionalizar la operación, separándola de la "emocionalidad del dueño". Poncio señala que esta tendencia, similar a lo que ocurre en las grandes compañías, permite una gestión más eficiente y enfocada en resultados.

Mirando hacia el futuro, específicamente al 2025, Martín Poncio se muestra optimista, definiéndolo como un año de "oportunidad definitivamente para todos". Cree que este período traerá consigo una "sinceridad" de la situación actual, permitiendo un crecimiento y una profesionalización general en Argentina5. "Me parece que se van a blanquear un montón de situaciones que antes estaban antes eran medias turbulentas y en el río revuelto y bueno pasaban un montón de cosas. Bueno, eso no pasa más"5. Esta perspectiva augura un escenario donde la transparencia y la adaptación a las nuevas realidades serán claves para el desarrollo empresarial y ciudadano.

Especialización y servicios de Poncio

Empresa de Córdoba especializada en Gestión e Innovación del Talento, brindando soluciones estratégicas para el desarrollo de áreas de Recursos Humanos y la optimización de equipos de trabajo.

Selección de Personal: Identificamos el talento ideal con un enfoque personalizado y tecnología avanzada.

Consultoría en RRHH: Diseñamos estrategias para potenciar equipos, minimizar riesgos y maximizar oportunidades.

Formación Continua: Capacitaciones dinámicas y personalizadas para fortalecer habilidades clave.

Evaluaciones HOGAN: Herramientas líderes en análisis de personalidad y desarrollo de liderazgo.

Outplacement: Programas de transición laboral que fortalecen la imagen institucional.

Tercerización: Externalización de procesos para mejorar productividad y optimizar costos.

Infraestructura Corporativa: Diseño y mantenimiento de espacios alineados con la identidad empresarial.

Investigación de Mercado: Estudios y encuestas para decisiones estratégicas en gestión del talento.

Atienden empresas de todos los sectores que buscan evolucionar en un entorno dinámico y competitivo. Su enfoque combina experiencia, tecnología y conocimiento del mercado para ofrecer soluciones a medida, asegurando el crecimiento sostenible de las organizaciones y sus colaboradores. Impulsan la transformación de las empresas con talento, innovación y estrategia.

Expectativas y desafíos 2025

“En 2025, nuestro principal objetivo es profesionalizar aún más nuestros servicios y estar cerca del cliente. Creemos que la clave para ofrecer soluciones efectivas es comprender a fondo su negocio y convertirnos en un verdadero socio estratégico.

Para ello, trabajaremos en la profesionalización continua de nuestro equipo, desarrollando nuevas metodologías que nos permitan ayudar mejor a cada cliente. Queremos mejorar la eficiencia del negocio y contribuir a que las empresas logren los resultados que necesitan este año. Además, apostamos a la tecnología como pilar fundamental. Estamos desarrollando plataformas innovadoras que permitan automatizar las tareas vinculadas a la gestión de personas, optimizando procesos y facilitando la toma de decisiones. Nuestro desafío es claro: combinar cercanía, profesionalización y tecnología para generar un impacto real en las organizaciones, ayudándolas a crecer y alcanzar sus objetivos con mayor eficiencia”.

Ejecutivos

Martín Poncio – Dirección General

Gabriel Giordano – Dirección Comercial

Mariela Santini – Responsable de Administración

Guillermina Poncio – Product Owner Selección de Personal

Matías Vélez – Product Owner Formación Continua

Datos

José Varela Berro 4154

(0351) 481-9966

WhatsApp: (351) 291-3670

[email protected]

https://poncio.com.ar/

Facebook: https://www.facebook.com/poncio.sa

Instagram: poncio.sa

YouTube: Poncio S.A.

LinkedIn: Poncio