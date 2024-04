Córdoba en off: ¿Cómo está la relación entre Vigo y Llaryora?

No hay datos contundentes que puedan avalar ninguna afirmación tajante, pero en el peronismo ya se comienza a hablar de la relación de la senadora Alejandra Vigo y el gobernador Martín Llaryora, especialmente en las segundas y terceras líneas.

“Las cosas nunca estuvieron óptimas, pero ahora ya empieza a verificarse alguna tensión y algunos llaryorista se quejan porque los viguistas de Capital parecen no haber tomado nota que Juan Schiaretti ya no es el gobernador”, señalan dirigentes peronistas que esperan que la sangre no llegue al río.

En el campamento de Vigo por ahora guardan silencio, pero son cada vez más las voces que vuelven a hablar del “recambio generacional” y que los históricos del peronismo, entre los que se encuentra la senadora, no lo podrán frenar por más empeño que pongan.

Destrato en la comisión de Género: le apuntan a Pereyra

El PJ analiza desplazar a Gloria Pereyra de la presidencia de la comisión de Género. El malhumor de las legisladoras oficialistas con la juecista es evidente y escaló en la (no) reunión del jueves pasado. Se menciona destrato para con parlamentarias del PJ y la relatora de la comisión.

¿Qué pasó? Desde el PJ afirman que Pereyra se cortó sola en convocar a la comisión sin previa consulta a las integrantes oficialistas para coordinar agendas. Las peronistas no se hicieron presentes y se cayó –por falta de quórum- la reunión. Las opositoras pusieron el grito en el cielo. “La tarea de un presidente de comisión es buscar el quórum (previamente) para poder sesionar en comisión”, lanzó una voz experimentada. Hay fuerte malestar en filas oficialistas por el accionar de Pereyra: la acusan de no conocer la dinámica legislativa y buscar el choque por el choque mismo. La relatora de la comisión se retiró al no haber quórum. Eso también molestó a la juecista. De todas maneras, no había expedientes para tratar, pero sí Pereyra había convocado a invitados para abordar la Ley Micaela y la paridad en la justicia.

Comisión de Género II: “tienen miedo por Gill…”

Ante la imposibilidad de sesionar en la comisión, las opositoras Brenda Austin, Ariela Szpanin y Nancy Almada lanzaron sus críticas en contra del oficialismo. Por si faltaba algo para avivar el fuego cruzado, a Gloria Pereyra se le escuchó decir: “Tenían miedo que algún legislador en el micrófono le dijera al gobernador por qué no aparta del cargo a (Martín) Gill…”

Así, la juecista salió con los tapones de punta ante el desaire oficialista en lo que terminó siendo una reunión informal con la participación de legisladoras opositoras junto a los invitados para analizar algunos temas que están vinculados a las temáticas de este ámbito legislativo. “Las oficialistas la votaron para presidir la comisión, pero por sus insultos podría dejar de serlo”, lanzó una voz que recorre los pasillos legislativos.

UCR: Llaryora sí, Milei no

Todavía quedan algunas repercusiones de la cumbre radical por Zoom que encabezó al inicio de la semana pasada el diputado nacional Rodrigo de Loredo para recibir un baño de apoyo a su liderazgo en la UCR de Córdoba. Según se comenta, sorprendió que los dirigentes empezaran a expresar su respaldo a De Loredo en el cónclave remoto.

Sin embargo, un correligionario analizó la jugada. Aseguró que se buscó levantarle el perfil al referente radical en momentos en que Luis Juez plantó la denuncia por los subsidios al transporte de la gestión municipal de Martín Llaryora y acaparó las cámaras y la centralidad. Al fijar la hoja de ruta, De Loredo pidió concentrarse en el esquema provincial apuntando todos los cañones del radicalismo contra el gobierno de Llaryora. “De Milei no se habla”, fue la síntesis de lo que quedó pasando en limpio.

Por lo bajo, hay correligionarios que no están de acuerdo con esta premisa en línea con la postura del titular del partido a nivel nacional, Martín Lousteau. La UCR tiene que empezar a discutir cómo se para ante el gobierno de Milei de cara al 2025.

Siciliano y Facundo Torres, los “dueños” de la Legislatura

Algunos legisladores de la oposición lanzaron comentarios que seguramente harán ruido en la interna del justicialismo de Córdoba, ya que se refirieron a los que “cortan el queso” en la Unicameral (la expresión es textual). Indicaron que el jefe de bloque del oficialismo provincial, Miguel Siciliano, y el presidente provisorio del cuerpo, Facundo Torres, son los legisladores con los que hay que hablar para “solucionar problemas”. “Manejan todo ellos dos y si hay que definir cuál de los dos es más jefe hay que decir que es el jefe de bloque”, remarcan.



Detrás quedan la vicegobernadora Myrian Prunotto y, según la consideración de un referente opositor, “en este cuadro podría mencionarse a la vicepresidenta, la viguista Nadia Fernández”. A Prunotto le reconocieron voz de mando en lo institucional, “pero cada vez que asoma un tema delicado lo consulta con el gobernador porque en el peronismo son pocos los que le responden”, dispararon los que quieren referenciarse como voces de la oposición.

Llaryora tiene la misma aceptación entre los votantes de Massa y los de Milei

La última encuesta de D’Alessio Irol Berensztein dejó mucha tela para cortar pero un dato del que seguramente tomaron nota en El Panal. Cuando se indaga sobre “imagen y posicionamiento de líderes políticos”, según el voto del balotaje 2023, aparece el nombre de Martín Llaryora y la aceptación con la que cuenta respecto de quienes votaron por Javier Milei como por Sergio Massa.

El porcentaje es casi exacto desde ambos bandos: 23% de libertarios y 24% de votantes de La Libertad Avanza. El dato no hace más que corroborar lo que siempre se encargan de afirmar desde el Centro Cívico: “Martín tiene que hacer equilibrio, por los votos que sacó Milei en Córdoba, por el apoyo que él tiene en ese espacio y por los peronistas…”