Córdoba en off: Prunotto manda tropa a Villa Giardino

Voceros de la vicegobernación indicaron que la titular de la Legislatura, Myrian Prunotto, sigue siendo afiliada radical porque todavía el centenario partido no la expulsó a pesar de que mucho se venía hablando de ello.



Prunotto fue denunciada por sus pares en el partido porque se presentó como candidata a vicegobernadora por la alianza electoral que comandaba el justicialismo, con Martín Llaryora como postulante a gobernador. Sin embargo, la sanción se demora. En el interín, la exintendenta de Juárez Celman prepara un grupo de dirigentes que desembarcarán en el encuentro partidario de Villa Giardino, que el radicalismo espera con mucha expectativa.



Al encuentro serrano posiblemente acuda el titular nacional de la UCR, el senador Martín Lousteau, quien seguramente será muy crítico de la administración del presidente Javier Milei. Esto, sin dudas, incomodará las huestes de Rodrigo de Loredo, el diputado nacional que se acerca a los libertarios, aunque no termina de definir una posición concreta.

Durísimo cruce entre Nostrala y Bruno

El cruce que protagonizaron los legisladores Karina Bruno y Walter Nostrala fue durísimo. Se dio en el marco de una extensa Labor Parlamentaria de cuatro horas, con la tensión a flor de piel, para acordar el temario de la sesión del miércoles pasado. La llegada tarde (unos 45 minutos) de las espadas oficialistas definió el clima tenso de antemano. En medio del tire y afloje desgastante por la concreción del temario a debatir entre oficialistas y opositores de Juntos por el Cambio se produjo el fuerte cruce entre la aliada del PJ y el juecista.

Según se comenta, el disparador fue el proyecto de resolución de Bruno, solicitando al Tribunal de Cuentas que informe sobre su funcionamiento desde que asumió la conducción opositora. Los cambiemistas vieron una “chicana” avalada por el PJ en el pedido de Bruno. “Se dijeron de todo”, resumió un interlocutor válido, pero llamó la atención que los oficialistas no quisieron intervenir para desactivar el ataque de Bruno a Nostrala, aportó un opositor.

Lo cierto fue que la discusión terminó con el pedido del juecista a la capitanista para que devuelva la banca. La villamariense llegó a la Unicameral en la lista de JxC y, tras asumir, se abrió y formó un bloque satélite del oficialismo en el marco del “Partido Cordobés” de Llaryora.

Sigue el ruido por el “aumentazo” de los senadores

En la última sesión, los integrantes de la Cámara Alta se auto otorgaron un aumento en la dieta del 165% (de $ 1,7 millones pasarán a cobrar un salario de bolsillo de $ 4,3 millones), pero, además, se fijaron un aguinaldo ya que pasarán a percibir 13 dietas anuales, cuando hasta el momento cobraban 12.



La maniobra silenciosa y a mano alzada desató la crítica ciudadana contra los senadores nacionales en momentos donde “la gente se está cagando de hambre”, en dichos textuales del senador Luis Juez. El referente opositor, junto a Carmen Álvarez Rivero, si bien no convalidaron el jugoso aumento al no levantar la mano, tampoco se expresaron en contra, tal como marca el reglamento. En tanto, Alejandra Vigo se ausentó al momento de la votación y no se expresó al respecto.



En medio de la polémica, los senadores “la jugaron callados”. Si bien Juez puso la cara en su rechazo, todos conocían la jugada de antemano. La decisión de que se definiera a mano alzada fue deliberada y estratégica. Ahora, el senador cordobés impulsa retrotraer el aumento de dietas en el Senado. De todos modos son varios los que se muestran escéptico, ante una “casta” que defiende sus privilegios.

Una relación cada vez más tirante

Voceros del justicialismo reconocieron que la relación política entre los dirigentes alineados con el gobernador Martín Llaryora y los que militan junto a la senadora nacional Alejandra Vigo “siempre fue compleja y difícil y a pesar de que el tiempo corre no hay ningún indicio que permita inferir un cambio de clima en el corto plazo”.



Ahora, y tras el polémico aumento de las dietas dispuesta por los senadores para ellos mismos, los llaryoristas volvieron a caerle duro a la esposa del exgobernador Juan Schiaretti. “Lo que hizo (Vigo) no tiene perdón, porque no votó ni a favor ni en contra y tampoco se abstuvo. Simplemente, agarró la cartera y se fue del recinto cinco minutos antes que se votara ese aumento. Nos daña a todos los que hacemos política”, manifestó un dirigente que hace años es compañero de ruta del mandatario provincial.



En ese sentido, otro dirigente que escuchaba la reflexión, destacó: “Debería tener presente que el ‘Gringo’ ya no es el gobernador de la provincia, de modo que debería tener un perfil más bajo, especialmente en Capital”. Sin embargo, Vigo y Llaryora tienen muchas coincidencias y de hecho hay hombres y mujeres de Vigo que trabajan en diferentes organismos del Estado provincial.

¿Se viene el aumento en Diputados?

Ni bien se conoció que los senadores se auto otorgaron un incremento del 165% en sus dietas, el tema empezó a sonar en Diputados. Ni lerdos ni perezosos, algunas voces radicales empezaron a fogonear el asunto. En una reunión reciente con Martín Menem, los diputados boina blanca lanzaron el interrogante acerca de cuándo llegará el aumento para los integrantes de la Cámara Baja. Según una fuente de pasillo, el tema quedó en manos del libertario que conduce el cuerpo. “Se espera una propuesta de Menem”, reveló un conocedor como pocos de la dinámica legislativa. Los diputados también quieren su aumento.

EL PRO en Río Cuarto

La interna PRO no da respiro. Esta vez, las miradas apuntan a la elección de Río Cuarto. El peronismo se muestra dividido con la pelea Llamosas-De Rivas contra Adriana Nazario y se teme una avanzada de Javier Milei en el Imperio del Sur. Ante este escenario, en la interna PRO están los que quieren jugar abiertamente con el líder libertario. El sector de Patricia Bullrich fogonea una alianza del partido amarillo con la Libertad Avanza. Mientras que otros sectores del partido amarillo paran la pelota y demoran la jugada. Advierten que todavía no es tiempo de definiciones.

En Río Cuarto se vota el 23 de junio. Según una fuente del PRO, las tres posiciones están en igualdad de condiciones ante el análisis fino que se dará llegado el momento. Así se refirió a la posibilidad de una alianza con LLA, un acuerdo con fuerzas políticas de Juntos por el Cambio o ir solos en su participación en la contienda local.

En la Ceduc, algunos miran de reojo a Salim

La alta exposición mediática que mantiene Lucas Salim, fundador y CEO de Grupo Proaco, no cae del todo bien en la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc). Salim no se priva de dejar sentado su apoyo a gran parte de las iniciativas de Javier Milei (principalmente en Tik Tok pero también en X) y mantiene acaloradas discusiones con algunos usuarios.

En la semana que pasó, el empresario concurrió al Concejo Delibertante para fijar posición sobre las causas abiertas en barrio Villa Belgrano a partir de las medidas cautelares que presentaron los vecinos contra las empresas desarrollistas. Salim se cruzó en X con la concejala Laura Vilches y calificó a algunos vecinos como “sinvergüenzas que hacen política barrial”. Desde la Ceduc, algunos no están tan contentos con la exposición de Salim: “En la Cámara el reclamo es firme, pero queremos mantener un trato cordial con la Municipalidad y el Concejo y no nos interesa llevar esa discusión a las redes”.