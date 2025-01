Córdoba en off: suena Diana Mondino en la boleta del Pro

Diana Mondino fue eyectada del espacio que ayudó a construir. Cansada de una pelea sin horizonte de solución con Karina Milei, la hermana del presidente, dejó de parte del gobierno. Pero nadie asegura que se aleje de la política.

Mauricio Macri, ya con las riendas del PRO nacional y con un proceso iniciado para intervenir el partido en la “cuna amarilla”, como es Córdoba, está buscando caras conocidas. La idea es posicionarse con “alguien” que comparta más las ideas libertarias que las “progres” que nutrieron en su momento a Juntos por el Cambio.

“Te aseguro que hay conversaciones iniciadas entre Mondino y Mauricio”, afirma un libertario. El rumor ya está circulando. Ella es una mujer de peso en Córdoba, cuenta con altos niveles de conocimiento en el votante “amarillo” y puede ser una gran candidata de las elecciones legislativas de este año.

El Frente Cívico cree que para que Juez sea gobernador, tiene que ganar la ciudad de Córdoba

Córdoba renueva 9 bancas, entre ellas las del presidente del bloque radical Rodrigo de Loredo, con quien se suponía que ya estaba todo avanzado para no romper JxC y liderar la boleta. El tema es que todos esperan la definición de Juez, que al mismo tiempo aguarda el mandato de Casa Rosada: “no necesitamos una alianza, nosotros vamos por seis bancas. No cae para nada bien el juego de la bancaria”, disparan desde un café céntrico para adelantar la estrategia presidencial.

La exfuncionaria libertaria, en su momento ya había considerado con buenos ojos y como una muestra de conducta cívica compartir el gabinete con integrantes del Pro. Mondino apoyó el acuerdo entre Milei y un sector de Juntos por el Cambio (JxC) encabezado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, indicando que “me parece una decisión de sabiduría política notable”, ya que “es importante que un país tenga algo parecido a un equilibrio político”.

Que Mondino cruce el charco traerá repercusiones y la onda expansiva generará mucho ruido. Algunos ya descartan la idea. Otros se entusiasman con la posibilidad, aunque suene muy descabellada.

Libertarios no “pelearán” en el Super Domingo electoral por los centros Vecinales

A fin de año, la última firma del intendente Daniel Passerini en un documento oficial fue la promulgó de la Ordenanza que unifica las elecciones de los Centros Vecinales y se deja establecido que las autoridades tendrán un período de mandato de tres años, modificando el actual que era de tan solo dos.

Fue la bandera a cuadrados de la “pelea” por la capital. “La lucha se dirime en los barrios, con los vecinos, habrá tres turnos para renovar autoridades en los 393 centros vecinales, de ahí al Palacio”, explica un puntero peronista que ya comenzó el agite en su sector.

Los libertarios cordobeses, con mucho agite en las últimas semanas reconocieron que no están para esa “batalla” y decidieron bajarse. “Milei no soportaría un titular en tu web con una paliza a nuestros candidatos”, indicaron. Además, algo cierto es que no llegan con la cantidad de representantes, ni en tiempo o cantidad. “Preferimos contar con referentes por ahora”, justifican.

Juez y De Loredo, con lógicas diferentes pero sin caminos bifurcados

Desde el juecismo explican que están en otro modo. Pese a que fueron parte de las modificaciones a la Ordenanza oficialista, ellos apuntan a “devolver a los vecinos el Centro Vecinal, con una fuerte participación territorial”.

Los “casas” inauguradas en diferentes sectores se focalizarán en prestar “apoyo logístico, legal y comunicacional a quienes quieran ser parte en las asambleas o pelear por un espacio”, pero no serán candidatos formales del Frente Cívico.