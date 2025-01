El Frente Cívico cree que para que Juez sea gobernador, tiene que ganar la ciudad de Córdoba 

Las usinas electorales funcionan a pleno y no se tomaron vacaciones. Las reuniones reservadas se multiplican y no hay feriado navideño ni de fin de año que las detenga. Todos las fuerzas políticas trabajan a destajo y en dos frentes: elecciones parlamentarias de este año y las de gobernador, en 2027.

El senador Luis Juez prácticamente descartó su candidatura para los comicios legislativos y sólo se subirá a la boleta de La Libertad Avanza si el presidente Javier Milei le pide que encabece su agrupación, cosa que parece cada vez más lejana. Todas las encuestas dicen que los libertarios ganarán de manera clara, sin importar los candidatos que lleven.

Algunos dirigentes pensaban que Milei podía inclinarse por Juez encabezando la nómina pero de acuerdo a los últimos sondeos, esta hipótesis es casi imposible.

Los problemas de gestión que acecharán al gobierno de Llaryora durante 2025

El Frente Cívico se alistará con Milei para apoyar a sus hombres y mujeres en estos comicios en los que en Córdoba se votará sólo para elegir diputados nacionales. Si se eliminan o suspenden las Paso por disposición del Congreso –que parece cada vez más probable– las fuerzas políticas tendrán algún tiempo más para definir sus estructuras.

Los juecistas miran 2027. Consideran que Juez está cada vez más en carrera con un Llaryora preso de algún temor producto del relajamiento que implica estar tantos años en el poder, no tanto el gobernador sino los peronistas.

Para lograr esa meta consideran fundamental ganar la elección de intendente de Capital y para esa categoría no tienen un candidato cantado, aunque faltan tres años. “De Loredo no querrá competir de nuevo por la intendencia y en el Frente Cívico, no tenemos un hombre o una mujer que pueda ganar sin problemas”, aseguran cerca de Juez.

Listan al jefe de bloque de legisladores provinciales de esa fuerza, Walter Nostrala, como un postulante interesante pero sin nivel de conocimiento, especialmente en los sectores suburbanos, donde el peronismo tiene ejércitos políticos trabajando.

LLA: entre la lista de “puros” y la alianza con extrapartidarios

Aseguran que el justicialismo ya definió su postulante: Héctor “Pichi” Campana y dan razones: no hay otro hombre o mujer del cordobesismo que mida igual que el exbasquetbolista.

Hoy hay un solo hombre que viene de afuera de la política que podría sumar muchos puntos en la ciudad de Córdoba y es el presidente de Talleres, Andrés Fassi, quien no tiene nada que ver con el juecismo. “Es sólo una quimera y probablemente se lo tendría que pedir Milei… bueno eso pertenece al mundo de los sueños”, relató entre sonrisas un dirigente amigo del senador nacional.

Además, el vocero aseguró que Llaryora llamaría a votar el mismo día para gobernador e intendente, para reforzar las chances del PJ y trabajaría para el armado de una lista radical para restarle votos a Juez.

Sobre la fecha no hay nada definido obviamente, ya que faltan tres años. Por las dudas, anote esta fecha: 14 de marzo de 2027 y una sola elección para intendente y gobernador.