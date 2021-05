Córdoba probará una nueva vacuna anti Covid-19

En un hecho que será histórico, Córdoba participará de un ensayo clínico de fase 3 de una vacuna anti-Covid-19 elaborada por la compañía biofarmacéutica canadiense Medicago, en asociación con la británica GlaxoSmithKline.

La misma será probada en un reconocido sanatorio privado de la ciudad, que decidió por el momento no realizar el anuncio oficial y esperar a tener lista la página web, donde poder registrar a los interesados en formar parte de este estudio, informaron profesionales que dirigirán la investigación a PERFIL CORDOBA.

El estudio autorizado en el país, incluirá a 5.000 pacientes de dos poblaciones distintas: mayores de 18 años hasta 59 años inclusive, sanos o con comorbilidades, los cuales no pueden haber recibido una vacuna previa de Covid en ningún estudio, no pueden haber tenido Covid y las mujeres no tienen que estar embarazadas. La vacuna se aplicará en dos dosis con 21 días de diferencia.

Córdoba no será el único lugar en el país donde se llevarán a cabo estudios, ya que seis centros de todo el territorio nacional participarán del ensayo. En Buenos Aires se recibirá a los voluntarios en el Hospital Militar Central (donde ya se probó la vacuna de Pfizer/BioNTech) y en Mautalen Salud. En Tucumán, en tanto, será la Clínica Mayo quien se sumará al importante estudio. Además de los estudios en Argentina, la fase 3 del desarrollo de Medicago y GSK se estudiará también en otros países de Latinoamérica, como Brasil, Perú, Colombia y México.

La semana pasada se publicaron los primeros resultados del estudio de fase II/ III en curso los cuales indican que la inmunogenicidad es 10 veces mayor que la de aquellos pacientes que se recuperaron de Covid-19. Además, no se informaron eventos adversos graves relacionados y, en general, las reacciones generadas por las vacunas fueron de leve a moderada y de corta duración.

“Estamos muy emocionados de ver resultados tan positivos de los datos de la fase II. Después de dos dosis, la vacuna candidata adyuvada indujo fuertes respuestas inmunitarias celulares y de anticuerpos neutralizantes en todos los sujetos, independientemente de la edad”, comentó Nathalie Landry, vicepresidenta Ejecutiva de Medicago. “Estos resultados nos dan confianza a medida que continuamos avanzando con nuestro ensayo clínico de fase III. Esperamos poder aportar otra herramienta en la lucha global frente a la Covid-19”, agregó.

La vacuna. El sitio web de Medicago explica que la compañía utiliza una plataforma diferente a otras utilizadas hasta el momento, la cual tiene un origen vegetal, ya que está basada en plantas para desarrollar las vacunas.

“Este enfoque utiliza plantas vivas como biorreactores para producir versiones no infecciosas de virus, llamadas partículas similares a virus o VLP –virus like particle–. Estas VLP imitan la estructura nativa de los virus, lo que ayuda a que el sistema inmunológico los reconozca fácilmente. Sin embargo, carecen de material genético central, lo que los hace no infecciosos e incapaces de replicarse.

Medicago informa que comenzó la fase 2/3 en noviembre del 2020 y que espera tener la fase 3 aprobada a fin de 2021. La compañía farmacéutica cuenta con una capacidad de producción de 80 millones de dosis anuales. El sitio web de la empresa informa también que la investigación está siendo financiada parcialmente por los gobiernos de Canadá y Quebec