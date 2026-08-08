Córdoba reúne a más de 30 programadores internacionales para impulsar el teatro y la música argentina

La posición geográfica y la tradición universitaria de Córdoba han configurado, históricamente, un entramado de producción artística de vital relevancia dentro del mapa cultural del país.

En ese marco se desarrolla la novena edición de Girart Mercado de las Artes Escénicas y la Música de Argentina, un encuentro que propone abordar la actividad cultural desde la perspectiva de la economía creativa y la sostenibilidad institucional.

Desarrollado de manera conjunta por la Asociación Teatro La Cochera y la Productora Girart, bajo la dirección general de Marcelo Castillo y la dirección ejecutiva de Daniela Bossio, este proyecto trabaja de forma continua en la capacitación, comercialización y difusión de producciones locales, en una propuesta que articula el trabajo entre el sector público y el privado, promoviendo alianzas estratégicas con agentes de diversos países para facilitar la inserción de las obras argentinas en festivales y salas del exterior.

Apertura, miradas contemporáneas y figuras teatrales

La programación dará inicio el martes 11 de agosto a las 19 en la sala Carlos Giménez del Teatro Real y a las 20 subirá a escena Bernarda (La de la casa), una versión libre de la obra de Federico García Lorca interpretada por la Compañía de Señoras y dirigida por Eleonora Valdez.

La pieza aborda las tensiones alrededor de los mandatos sociales y la libertad femenina mediante el recurso del clown y el absurdo, en el marco de las actividades conmemorativas a 90 años del fusilamiento del dramaturgo español.

La intelectual de la Generación del 27 que halló un refugio creativo en el norte cordobés

Asimismo, el miércoles 12 de agosto se presentará Paraíso, un unipersonal protagonizado por Luciano Cáceres, con texto de Inmaculada Alvear, adaptación de Dany Mañas y dirección de Ignacio Rodríguez de Anca (una obra que explora la dimensión de la masculinidad y el dilema ético a partir de la vivencia de un empresario que recibe un trasplante cardíaco, confrontando la lógica mercantil con la memoria del cuerpo donante).

Rondas de negocios y debates sobre el sector

Entre el miércoles 12 y el viernes 14 de agosto, la actividad central se trasladará al Museo Evita Palacio Ferreyra, el Teatro La Cochera y el Teatro La Luna, donde se desarrollarán las rondas de negocios y los showcases cerrados al público. En estas instancias, unos 40 grupos artísticos seleccionados por curaduría mantendrán entrevistas directas con más de 30 programadores y gestores provenientes de Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, Colombia, Perú y Uruguay.

Rondas de negocios. Diferentes grupos artísticos mantendrán entrevistas con más de 30 programadores y gestores culturales provenientes de varios países.



En forma paralela, el viernes 14 por la mañana se concretará el Programa NEXO junto al espacio Panorama 26, que incluirá mesas de trabajo orientadas a discutir los liderazgos femeninos en la creación y producción escénica bajo el lema “Mujeres Mueven la Escena”, además de abordar las herramientas institucionales para la internacionalización en el panel “Hub Exporta Cultura”.

Cierre escénico y continuidad digital

La culminación de la agenda presencial tendrá lugar el viernes 14 de agosto a las 20 en la sala Sindicato de Maravillas con la presentación de Seré. La obra unipersonal, interpretada por Lautaro Delgado Tymruk y co-dirigida junto a Sofía Brito, toma como eje dramático el testimonio brindado por Guillermo Fernández durante el Juicio a las Juntas en 1985, reelaborando desde el cuerpo de la actuación la memoria histórica sobre los centros clandestinos de detención.

Además del programa presencial, el Mercado mantendrá activos los portafolios digitales de las compañías seleccionadas dentro de la plataforma virtual del proyecto, una herramienta que posibilita la consulta de catálogos y el seguimiento comercial de las producciones hasta la celebración de la siguiente edición en 2028.