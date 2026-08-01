La intelectual de la Generación del 27 que halló un refugio creativo en el norte cordobés

El exilio republicano español que desembarcó en la Argentina a partir de 1940 suele contarse en clave masculina. En ese trazado de nombres ilustres, la figura de Rafael Alberti adquirió rápidamente una dimensión central, mientras que el trayecto de su compañera, la escritora, ensayista y gestora teatral María Teresa León, permaneció postergado o relegado a un segundo plano testimonial.

Pero la investigadora Alicia Ovando, licenciada en Comunicación Social y docente universitaria, dedicó más de una década a desarmar esa asimetría para documentar la autonomía intelectual y la dimensión creativa de una de las voces más singulares de la Generación del 27.

El camino de Ovando hacia este universo comenzó a través del trabajo de su esposo, el músico Enrique Llopis, quien en 1992 grabó junto a Alberti el disco ‘El viento que viene y va’. De ese cruce surgieron proyectos documentales, giras teatrales y una profunda búsqueda de archivo sobre los 24 años que la pareja vivió en el país. Y fue durante el rodaje del documental ‘El otro río’ cuando la figura de León comenzó a cobrar un peso específico insoslayable. “Al hacer el recorrido por los archivos, era impresionante cómo María Teresa iba cobrando vida propia. En esa pareja los dos eran pares en el trabajo y en la creatividad, pero socialmente la época colocaba a la mujer en otro plano”, explica Ovando.

El refugio en el norte de Córdoba

A su llegada al país en marzo de 1940, tras un periplo de escape de la Europa en guerra, la pareja no contaba con documentación legal para radicarse de forma definitiva. Por mediación de figuras de la cultura como el editor Gonzalo Losada y el dirigente Rodolfo Araoz Alfaro, los escritores encontraron un destino inmediato para alejarse de la tensión bélica: Villa del Totoral.

En esa pequeña localidad del norte cordobés, rodeados por el paisaje rural y bajo la hospitalidad de familias locales y de figuras como el médico psiquiátrico Gregorio Bermann y la cantante Isa Kremer, transcurrieron meses decisivos. Allí se confirmó el embarazo de León, cuya hija, Aitana, nacería en Buenos Aires.

“Ellos venían de la guerra y no podían creer que de día veían el sol y a la noche dormían en silencio. En sus libros autobiográficos, María Teresa y Rafael destacan continuamente la paz de Villa del Totoral y la bondad de su gente. Aunque Buenos Aires fue su centro de operaciones, regresaron en múltiples ocasiones a pasar largas temporadas en el campo cordobés, un entorno ideal para la lectura y la escritura”, señala la investigadora.

Páginas recuperadas y rescate patrimonial

Durante su estadía en el país, María Teresa León desplegó una intensa labor que abarcó la dramaturgia, el cine, el ensayo histórico y la radio. Sin embargo, uno de sus aportes más singulares para el consumo masivo permanecía ignorado por la historiografía literaria.

A partir del hallazgo fortuito de ejemplares antiguos en la avenida Corrientes y de la localización de una colección completa en la biblioteca del Consejo de Mujeres de Rosario, Ovando logró reconstruir las 120 crónicas que la autora española publicó entre 1954 y 1964 en la revista femenina Mucho Gusto.

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Esos textos, ilustrados por Norah Borges y el propio Alberti, constituyen el núcleo de su libro ‘Amigas mías. El exilio argentino de María Teresa León (1940-1963)’, que presentará el próximo fin de semana en la Estancia La Loma.

“María Teresa estuvo siempre preocupada por la conservación de la memoria. Ella fue la responsable directa del salvamento de las principales joyas pictóricas del Museo del Prado, como Las Meninas o el retrato de Carlos V, evacuándolas bajo las bombas de la Guerra Civil. Esa misma pulsión por dejar testimonio atraviesa su narrativa y sus crónicas. Cuando la obra tiene un peso específico propio, el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar, y eso es lo que está ocurriendo hoy con el legado de María Teresa”, concluye Ovando.

Jornadas sobre el exilio republicano en Totoral

Como parte de las actividades de difusión del patrimonio cultural e histórico regional, la estancia La Loma, en Villa del Totoral, será sede los días 8 y 9 de agosto del seminario “La Guerra Civil Española y los exilios”. La propuesta abordará el impacto político, social e intelectual de la diáspora republicana, con un foco particular en las biografías femeninas que habitaron la zona.

Entre las disertantes, se cuenta Inés Achával Becú: ‘Redes intelectuales y culturales del exilio español en América y Argentina’ (Taller Viajando con Historia); Olga Carrión: ‘Entre dos Patrias: Reconstruir la identidad en el exilio’ (Tardes con Historia), y Alicia Ovando: Presentación del libro ‘Amigas mías. El exilio de María Teresa León (1940 – 1963)’.