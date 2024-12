Córdoba: un niño en grave estado tras explotarle pirotecnia en la boca

Un niño, de 9 años, se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Niños de Córdoba tras explotarle pirotecnia en su boca.

El episodio ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Bell Ville, ubicada a unos 200 kilómetros de la capital cordobesa.

Cómo fue el hecho

"La verdad que no sé qué pasó porque fue un segundo. Estaba jugando con otros nenitos de ahí del lado de mi casa y siento que me llaman. Fue todo tan rápido que no sé qué pasó porque no tenía cuetes. Los otros nenitos no tenían", relató la madre del niño.

" Así que supuestamente un nenito que estaba con él dijo que ´había encontrado una pelotita de plástico en la calle´. La alzó, se puso a jugar y la quiso morder. Cuando la mordió sintieron una explosión", agregó en declaraciones a El Doce.

"No tenía pirotecnia. Solamente le habíamos comprado una estrellitas porque en Bell Ville más que eso no les venden a los chicos", insistió la mujer.

"Yo estoy muy agradecida con mis vecinos, con mi familia, con el hospital de Bell Ville, de acá de Córdoba, nos atendieron muy bien. Tengo un apoyo grandísimo. Todo el mundo me está ayudando, me está apoyando. Le doy gracias a todos de corazón", aseguró la madre del niño.

Cuál es el estado del nene

La directora del Hospital de Niños, Verónica Petri, indicó que el pequeño ingresó en la madrugada del 25 de diciembre desde el hospital de Bell Ville.

El nene tenía "un traumatismo facial, secundario a la explosión de pirotecnia, fractura de maxilar inferior, fractura de piso de la órbita, fractura del piso de la boca, lesión de labios y avulsión de un tercio de la lengua".

"Va a quirófano. Se comienzan a realizar cirugías de reconstrucción. Actualmente se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva, estable clínicamente pero con un pronóstico reservado", precisó Petri en declaraciones a Mitre Córdoba.