Daniel Passerini ya eliminó a los "naranjitas" del parque Sarmiento y busca avanzar en los barrios

La experiencia en el Parque Sarmiento fue satisfactoria. “El estacionamiento es gratuito y no vamos a permitir estas prácticas”, encaró Daniel Passerini. Lo acompaño su mano derecha, Rodrigo Fernández que agregó: “100 de ocupación y ninguna pelea, discusión o cobre de estacionamiento”. Ahora van por el resto de la ciudad.

Desde hace unos meses se viene trabajando en un plan que estas últimas semanas aceleró su ejecución: no más naranjitas en epicentros sociales de la cuidad. Ya se logró en el principal pulmón verde del centro de la ciudad, y la intención es avanzar sobre barrio Güemes y Nueva Córdoba.

El intendente de la capital cordobesa avanzó con pie de plomo. Articuló con varias dependencias para ser quirúrgico. El mejor concejo que llegó a su despacho fue el reconvertir a las cooperativas. Con el argumento que reordenarlas se encontró con muchas inconsistencias. La idea es simple: que ya no tengan por objeto cobrar por un estacionamiento o “brindar un servicio de ciudado”. Para ello debió coordinar con desarrollo social, el área que controla Raúl La Cava entre otras.

No fue sencillo. Todavía el trabajo no está concluido pero la dirección está marcada. “El estacionamiento es gratuito y no vamos a permitir estas prácticas”, afirmó el intendente en Suquía. Ya hubo siete detenciones.

“Hemos recuperado el Parque Sarmiento del cobro ilegal de cuidacoches. Lo hemos hecho desde un abordaje integral. Lo venimos trabajando desde hace meses y a principio de año hemos acelerado la medida. Ayer ha sido un día con una ocupación del 100% del parque y no hemos tenido ninguna pelea, ninguna discusión y sobre todas las cosas ningún cobro. Eso es lo que quiere el intendente Daniel Passerini, recuperar los espacios públicos libres y gratuitos. Casualmente el parque inaugurará la remodelación del lago”, reconoció Rodrigo Fernández, mano derecha del intendente y uno de los sus principales funcionarios.

Parque Sarmiento sin Naranjitas

Los funcionarios reconocen que la medida se va a sostener. El parque Sarmiento fue escenario de una prueba considerada exitosa. Junto con el ministerio de Seguridad provincial, que controla Juan Pablo Quinteros, se mantendrá “liberada” de cuidacoches.

“La medida se va a sostener. La medida además de preservar este lugar es continuar en Güemes y en Nueva córdoba, de acuerdo al mapa de calor de la ciudad. Quien gestiona el Parque Sarmiento es el Ente Bio Córdoba. El área de políticas sociales trabaja en el cambio de objeto, servicio o actividad de estas cooperativas para que puedan ser necesario para la Municipalidad, pero no el de cuidacoches”, explicó Fernández en Arriba Córdoba.

De manera conjunta, la Guardia Urbana Municipal y la policía de Córdoba mantendrán el área libre de “naranjitas”

Reclamo de las cooperativas

Sandra Zapata es una integrante de la Cooperativa del Parque que hace de vocera de sus compañeros. Reconoce que el actual concejo de administración de la entidad no fue ordenada en la manera que condujo los destinos de la organización, pero el verdadero motivo detrás de todo es la necesidad de búsqueda de votos por parte del intendente Daniel Passerini.

“No es forma que nos saque de esa forma, son 94 familias las que quedamos en la calle. El señor intendente lo hace para ganar votos. Nos echaron, no tenemos una moneda para mantener nuestra familia”, describió ante los micrófonos de Telefé.

La Municipalidad les pagó como una forma de indemnización unos 150 mil pesos a cada integrante. Todavía hay algunos que se presentan el parque y “le cobran a sus clientes” por el cuidado de sus autos, pese a no usar chalecos o identificación.

“Nosotros estamos autorizados. Tenemos un presidente de la cooperativa que no presentó los balances, que no tiene la entidad en regla. Vinieron 20 autitos de la guardia urbana, móviles y nos dijeron que podemos trabajar. Toda la vida se ha cobrado estacionamiento. A nosotros nos critican porque cobramos, pero no lo hacen con los privados”, demandó.