Denuncian que empresas montan laboratorios ‘clandestinos’ para testear por fuera del sistema

Ante el complejo momento que vive en materia sanitaria la Provincia de Córdoba, algunas empresas privadas optaron por montar laboratorios ‘clandestinos’, para testear a sus empleados y de esta manera reducir los tiempos de análisis que presenta la salud pública y el costo que implica los testeos por PCR (hisopados) en laboratorios privados. La medida fue denunciada por la Federación de Bioquímicos de Córdoba.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Carlos Navarro -presidente de la entidad- contó que al principio de la cuarentena algunas empresas privada adquirían equipos para la realización de anticuerpos, pero que luego con el lanzamiento de los test de antígenos, incorporaron esta tecnología para testear a sus empleados. “El test de anticuerpos no se utiliza para realizar diagnósticos, solo para seguimientos epidemiológicos en poblaciones especiales. Generalmente estos test los usan equipos del Ministerio de Salud en algunas ciudades determinadas, con el objetivo de evaluar a toda una población”, explica Navarro.

Respecto a los test de antígenos, llamados ‘hisopados rápidos’, el titular de la Federación de Bioquímicos advierte que en el momento en que Anmat los autorizó, el laboratorio Abbot anunció un convenio con la Unión Industrial para que las empresas puedan adquirirlos. “Incluso algunos industriales los consiguieron a precios muy bajos”, señaló.

Tras esta situación, la federación emitió un comunicado llamando a que el testeo se haga bajo supervisión bioquímica. Los test de antígenos trabajan en base a la detección de una proteína del virus. Son rápidos (demoran entre 15 y 20 minutos en dar el resultado) y, en un futuro cercano, podrían estar disponibles en farmacias. Sin embargo, aún no están autorizados para el uso ‘doméstico’. Al respecto, Navarro subraya que los laboratorios montados en las empresas “no cumplen con la legislación vigente”. “El equipo no puede ser comprado por cualquiera. El test tiene que hacerse en un ámbito seguro y supervisado por un bioquímico”, subrayó y comentó que en Córdoba hay una sola distribuidora. “Alguien compra este tipo de test a nombre de un bioquímico o a nombre de una farmacia. Los laboratorios que realizan este tipo de pruebas, están inscriptos en el Sisa y hay un registro de los infectados, algo que se pierde cuando lo que se mide está en manos de la gente y no de los laboratorios habilitados”, completó el profesional.