Desde el lugar de los hechos

Agustín Burgi (Canal 12). “Argentina tuvo un aprendizaje muy grande durante la Copa, ya que la derrota ante Arabia Saudita lo obligó a poner los pies sobre la tierra. El equipo no juega bien por momentos, pero gana y eso es lo importante. Le está costando cerrar los partidos y lo sufrió en las últimas dos presentaciones, aunque en la adversidad salió adelante como grupo. Ante Croacia no hay que repetir los errores del partido contra Países Bajos. El cambio de esquema le da mayor seguridad atrás pero le quita peso ofensivo. El equipo extraña a Di María y su vuelta es imprescindible. Si va a jugar con cinco en el fondo y los ataques serán por los laterales, debería cambiar el ‘nueve’. Julián Álvarez está jugando mejor y marcando goles, pero no es referencia de área para el tipo de juego que propone Scaloni. Si no vuelve Di María, me gustaría verlo a Dybala en cancha”.

Jorge Parodi (Cadena 3). “Desde lo estadístico, Argentina cumplió el objetivo de mínima, que es meterse entre los cuatro mejores. Ha exhibido una enorme personalidad para sobrellevar momentos duros y difíciles, como la derrota ante Arabia y el empate sobre la hora de Países Bajos. El equipo cuenta con un Lionel Messi en ‘Modo Sabio’, pero futbolísticamente no ofrece garantías, tiene altibajos. En lo personal, me gusta la línea de cinco defensores, ya que les da libertad a los marcadores de punta. Eso quedó demostrado en el último partido, con el gol que hizo Molina y con el penal que le cometieron a Acuña. Respecto a Croacia, considero que será un rival durísimo. A mi entender, tiene el mejor mediocampo del Mundial. Y al igual que Argentina, exhibe una enorme personalidad que lo ha llevado a ser subcampeón en la edición anterior”.

Federico Jelic (Radio Mitre Córdoba). “El desempeño del seleccionado argentino ha ido de menor a mayor. Después del golpazo que se pegó ante Arabia Saudita, aprendió a no subestimar a nadie y hoy está mostrando su mejor versión, aunque no deja de ser un equipo de los discretos para arriba, quizá un escalón por debajo de Francia, Inglaterra, España o Brasil. Aunque físicamente está pagando algunas consecuencias, el equipo está muy fuerte de carácter y tiene a un genio como Messi, que siempre te puede salvar. Croacia, es un equipo que sabe jugar estas instancias, que tiene una mentalidad fuerte y mucha tranquilidad. La clave será quitarle la pelota y, en ese sentido, me parece vital la tarea que pueda realizar De Paul, si está bien, en el duelo con Modric. No es imposible pasar a la final, pero nos equivocamos si creemos que Croacia va a ser más fácil que Brasil”.

Fernando Gazzano (SRT). “Argentina no ha tenido una Copa brillante. Más bien siempre dejó dudas desde lo futbolístico, salvo contra Polonia. Sin embargo, ha exhibido mucha personalidad y carácter, con una figura sobresaliente como Messi, mostrando quizá su mejor versión mundialista a los 35 años. En cuanto a lo juego, valoro la ‘aparición’ de jugadores como Álvarez, Fernández, Mac Allister y Lisandro Martínez, que no eran habituales titulares; una gran virtud del cuerpo técnico. En cuanto a Croacia, espero un partido similar al de Países Bajos: friccionado, táctico y cambiante. Es un equipo que defiende bien y que es eficaz en el área rival. Argentina tendrá que suplir una baja importante como la de Acuña y recuperar lo más que pueda a De Paul, pero este grupo ya supo levantarse una y otra vez. Con la personalidad demostrada hasta aquí y un Messi decidido a todo en esta última oportunidad, imposible no ilusionarse”.