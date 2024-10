Después de destratarlos, ahora Milei asegura que los chinos son serios

China pasó de ser un país habitado por sucios, feos y malos a una nación seria y que sorprendió gratamente al presidente Javier Milei. En enero próximo viajará a Beijing para asistir a un encuentro de la Celac, que es un foro que vincula a los anfitriones con los países latinoamericanos y caribeños.

Hasta hace muy poco, el presidente argentino repetía con frecuencia que él no hacía tratos con comunistas y en esa fila listaba a Venezuela, Nicaragua, Cuba y fundamentalmente China. Casi con subestimación los mencionaba, sin tener en cuenta que se trata del segundo destino de nuestras exportaciones, seguido de Brasil, país al que nuestro jefe de Estado hace denodados esfuerzos por ofender. En círculos diplomáticos no es novedad para nadie escuchar que el presidente Lula da Silva está cansado de los desplantes y de los destratos de las autoridades argentinas.

Boretto destacó la convocatoria de la marcha: "es una ratificación de la confianza que la sociedad tiene con la educación pública"

Volviendo a la relación comercial con China, debe puntualizarse que Argentina le vende carne bovina, carbonato de litio, porotos de soja y aceite de soja, según consignó el sitio Chequeado.

En ese sentido, ese portal digital especificó que “entre enero y agosto de este año, la Argentina registró un saldo comercial negativo de US$ 1.897 millones con China. Las exportaciones aumentaron un 29,2%, alcanzando US$ 4.598 millones, mientras que las importaciones disminuyeron un 32,6%, sumando US$ 6.495 millones.

El gigante asiático compra el 8.8% de las exportaciones argentinas y Brasil el 16.3%. De este modo, es un paso adelante que el presidente haya dejado de cascotear a Ji Jimping. "Elllos no piden nada, sólo que los dejen tranquilos”, dijo Milei en una reciente entrevista con la diva Susana Giménez.

Habrá que seguir con atención lo que dice el jefe de la Casa Rosada en el encuentro de la Celac, porque en sus presentaciones anteriores a nivel internacional pronunció discursos que avivaron las polémicas y las discusiones, muchas de las cuales no llevaron a ninguna parte. Tanto en Davos como en Naciones Unidas fue rotundo y se convirtió en una figurita de la cual habló medio mundo. Habría que ver si eso le trajo beneficios al país, más allá de instalarlo como un referente de la nueva derecha a nivel internacional.

Puertas adentro

A nivel interno, La Libertad Avanza también provoca giros de 180 grados. Ahora, sus principales referentes en el Parlamento aseguran que el Gobierno apoyará la emergencia ambiental en Córdoba, cosa a la que se había negado la semana pasada en el Senado, cuando sus seis parlamentarios retacearon el apoyo de los restantes bloques: tres se ausentaron y los otros tres se abstuvieron.

Inflación de los almaceneros: es la más baja en 32 meses, pero el 58% de las familias no pudo comprar todos los alimentos

El diputado Martín Menem explicó que el oficialismo había adoptado esa actitud porque no tenía suficiente información sobre el tema. Ahora la tiene y cambió radicalmente de postura. ¿Será por la información acopiada en los últimos días o por la caída abrupta de Milei en las encuestas?

Tenemos el año electoral en las narices y, como lo hace la casta, el Gobierno ya calienta motores. Por eso, designó como armadora en todo el país a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente y toda una deidad en La Libertad Avanza. En esta misión la acompaña Martín Menem.

La hermana Karina volverá a Córdoba en breve, pero tiene un gran problema: la falta de un referente de peso, con ascendencia y conocimiento sociales. Lisa y llanamente no lo tiene porque las alternativas que se manejan no entusiasman al electorado. La canciller Diana Mondino, por ejemplo, tiene un alto nivel de desconocimiento a pesar que ocupa un cargo central dentro de la estructura gubernamental. También se nombra a Agustín Laje, un intelectual de derecha, del cual la sociedad sabe poco y nada.

La gran tentación es Luis Juez, pero el jefe del bloque de diputados, Gabriel Bornoroni es un tenaz opositor al arribo del senador nacional, quien tampoco parece muy convencido de sumarse tan graciosamente.

Hay que tener en cuenta que si no hay alianzas Córdoba puede convertirse en un mosaico con varias agrupaciones compitiendo, lo que asegura un final incierto. Como el viaje de Milei a China. Todo tiene que ver con todo.