Detienen a las propietarias de una agencia de viajes cordobesa imputadas por estafas reiteradas

Según la información publicada por el periodista Marcos Llobet, del medio especializado Ladevi, hay más de 15 denuncias radicadas por vecinos de Marcos Juárez contra las titulares de la agencia de turismo Canaan Viajes, Lucrecia Cerutti y Agustina Cerminatto –madre e hija– quienes fueron detenidas.

El fiscal que entiende en la causa, Fernado Epelde, precisó que en más de 10 casos se trata de incumplimientos de lo pactado en las operaciones de venta, pero que “día a día se siguen tomando nuevas denuncias porque hay damnificados a los que todavía no les venció la fecha del posible viaje y deben esperar que eso ocurra”. Se estima que los damnificados serían más de 500.

La Cumbrecita: peritajes buscan confirmar fallas en el tratamiento de efluentes

La fiscalía, en base a la documentación aportada, procedió a allanar la oficina de la agencia en Tucumán 787, de Marcos Juárez, y los domicilios de ambas imputadas, donde se secuestraron documentación, los teléfonos de las acusadas, vehículos y otros elementos vinculados a la causa.

El modus operandi de la agencia

La operatoria fraudulenta concretada en este caso no es distinta a otras con idéntico modus operandi: se trata de ofrecer paquetes turísticos a precios más bajos que los habituales del mercado, para atraer clientes a los que se les cobra una seña o el monto total de los servicios contratados.

Cuando los pasajeros querían iniciar el viaje se encontraban con que no tenían los pasajes o, si pudieron viajar, las reservas de hoteles no cubrían todas las noches o los servicios contratados o no contaban con los vuelos de regreso, ya que el dinero pagado no había sido remitido por las responsables de la agencia.