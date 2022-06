Día del padre a la distancia: celebrar con los hijos lejos de casa

En la jornada de hoy se celebra en todo el país el Día del Padre y en esta oportunidad, el tercer domingo de junio, se ubica en medio de dos feriados lo cual propiciará las reuniones familiares. Sin embargo, en muchas mesas habrá algunas sillas vacías. En los últimos años y como consecuencia de una serie de complejos factores, que incluyen las frecuentes crisis económicas, sociales y políticas que atraviesa el país, muchos jóvenes optaron por emigrar y buscar un futuro mejor en otras latitudes.

PERFIL CÓRDOBA dialogó con algunos papás cuyos hijos partieron al Viejo Continente en los últimos meses, quienes describen cuáles son sus sensaciones en este día del padre que será muy diferente para ellos.

Alemania. Mario Coz tiene a su hija Mayra viviendo en Stuttgart desde hace algunos meses. “Para nosotros esto será algo nuevo. Es la primera vez que pasaré el día del padre sin que me salude personalmente. Se mezclan las sensaciones: siento alegría por su futuro, por su vida y por la historia que ella está escribiendo”, narró emocionado.

“Pero también está la tristeza: tengo cuatro hijas y hay tres que no se han ido, aunque sé que la partida de su hermana tal vez sea el puntapié para que otras tomen la misma decisión”, agregó. “Jamás hubiera pensado que se fuera tan lejos de su hogar y recién hace cuatro meses que partió. El faltante de ese abrazo en este día tan especial seguramente se va a sentir, ya que ella tiene un carácter muy particular. Tengo la tranquilidad de que allá trabaja, estudia, se fue con una visa de trabajo y está muy bien, algo que logró en pocos meses. Se fue con su esposo, que trabajaba en Fadea y renunció para buscar nuevos horizontes”, completa Coz.

España. Luis Enrique Daniel es padre de Leonardo, quien desde hace un año vive en Madrid. “Yo velo por el bienestar de él y lo apoyo en sus proyectos. No lo voy a extrañar porque sé que está pensando en mí y con todas las ganas de estar acá. El solo hecho de sentir ese amor me alcanza”, expresó. “Estamos muy comunicados y en este día tan especial él seguramente me va a llamar dos o tres veces y eso me llena el corazón. La maravilla de las comunicaciones y todo el avance de la tecnología permite que en estos días uno se sienta más cerca”, añade.

Dinamarca. Jorge Soria tiene a Laura viviendo en Copenhague pero no es la única que partió hacia el exterior. Dos hijas ya habían emigrado hace un tiempo atrás. “Personalmente lo vivo a este día con mucha tristeza. No hay nada que compense este dolor que genera el desarraigo de los hijos. En mi caso particular me ha afectado mucho. Laura es mi tercera hija que tengo afuera y tal vez se tenga que ir mi cuarta hija porque aquí la situación está cada vez peor”, expresó con dolor.

“Dos de mis hijas están en Dinamarca y una, que se fue hace varios años del país, en España. Cada una de ellas vive más tranquila y sin preocupaciones, al menos tengo ese sentimiento de saber que allá están bien y que pueden forjar un futuro. Lamentablemente si un joven aspira a tener un futuro, hoy tiene que pensar en irse”, cerró Soria.

Inglaterra. Gustavo Quilodrán es papá de Paula, que desde comienzo de año vive en Londres. Quilodrán aseguró que vivirá feliz este día del padre “porque la veo estudiando y trabajando. Eso nos pone contentos a los cuatro padres, ya que mi hija se fue a Europa con el novio y sé que los padres de él también lo ven bien”. Y agregó: “Ella puede estar haciendo un video en vivo desde la calle, contándonos o mostrándonos algo en particular y no tiene que preocuparse porque le roben el celular. Eso lamentablemente aquí no pasaba. En poco tiempo logró instalarse en Londres y todo con esfuerzo propio. Aquí en Córdoba puso en venta su auto y con esa plata pudo costear su viaje. Allá las cosas se encaminaron en poco tiempo y eso para mí es motivo más que suficiente para pasar un día del padre más que feliz”, completó Quilodrán.