Día nacional de la donación de órganos: una acción que salva vidas

Para quienes esperan un trasplante, la donación de órganos significa una segunda oportunidad y una nueva posibilidad de vivir una vida saludable. Los órganos y tejidos donados pueden salvar vidas, restaurar la salud y devolver esperanza. Este día es un recordatorio del impacto positivo que este gesto tiene en la vida de miles de personas que luchan contra enfermedades complejas.

La Organización Mundial de la Salud indica que el "trasplante de tejidos, órganos o células humanas a través de la acción de la donación, es una forma consolidada de tratamiento, reconocida como la mejor y a veces la única vía que permite salvar la vida en el caso de diversas enfermedades y lesiones graves congénitas, hereditarias o adquiridas que pueden poner en peligro la vida".

El Hospital Privado Universitario de Córdoba es un centro médico dedicado a brindar cuidados, que valora y promueve la donación de órganos como una pieza fundamental de la salud, reconociendo que detrás de cada trasplante hay una historia de solidaridad y humanidad que merece ser celebrada.

La historia de Joaquín

Hace un año, Joaquín se encontraba en la lista de espera para recibir un trasplante hepático que permitiera mejorar su calidad de vida.

Gracias a la familia donante y al equipo de profesionales del servicio de trasplantes del Hospital Privado, hoy puede contar su experiencia y agradecer este enorme acto de solidaridad.

"La única forma en la que le puedo agradecer a la familia que me donó, es cuidando la vida que ellos me dieron. Y le diría a la gente que done, porque por más que sea muy duro, salvan muchas vidas", resaltó.

Programa de trasplantes del Hospital Privado

El Hospital es una de las instituciones referentes en el interior del país en el manejo de los casos más complejos y es uno de los centros más importantes en materia de trasplante a nivel nacional. El Programa de Trasplantes de la Institución se caracteriza por contar con un equipo multidisciplinario altamente capacitado con enfoque integral, que abarca desde la detección temprana de la necesidad de un trasplante hasta la preparación preoperatoria, la coordinación del trasplante, la cirugía en sí misma y el seguimiento postoperatorio. Además, el hospital cuenta con tecnología de vanguardia y un banco de tejidos que permite agilizar los procesos y aumentar las posibilidades de éxito.

¿Quiénes pueden donar órganos?

Pueden ser donantes de órganos:

- Personas fallecidas en Unidad de Terapia Intensiva.

- Quienes fallezcan fuera de Terapia Intensiva solo podrán donar tejidos como córneas, piel, huesos y válvulas cardíacas.

- Toda persona viva mayor de 18 años.

En base a la Ley Justina (n.º 27.447), desde 2018, en Argentina se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición.

Cuando una persona manifiesta ser donante, está autorizando a que, en el momento de su muerte, sus órganos y tejidos puedan ser útiles para salvar o mejorar la calidad de vida de personas que están esperando un trasplante.

¿En qué casos se pueden donar órganos y tejidos?

La donación depende de las características del fallecimiento. Para poder donar órganos, una persona debe morir en la terapia intensiva de un hospital, ya que allí existen los medios para la preservación de los órganos que pueden ser trasplantados. Llegado el momento, los médicos determinan cuáles son los órganos aptos para el trasplante. En caso de los tejidos, no es necesario que la muerte se produzca en una terapia intensiva. Justamente por estas condiciones es que la posibilidad de ser donante de órganos se da en 4 de cada 1.000 fallecimientos.

¿Se puede donar órganos en vida?

Es posible donar en vida riñón e hígado, y debe existir un vínculo familiar entre donante y receptor de acuerdo a la legislación vigente. La donación de órganos en vida está permitida exclusivamente cuando se estima que no afectará la salud del donante y existan perspectivas de éxito para el receptor, o autorización judicial mediante en caso de no ser emparentados.

¿Cómo se distribuyen y asignan los órganos y tejidos?

Existe una lista de espera única en todo el país para cada tipo de órgano controlada y fiscalizada por el INCUCAI. La distribución y asignación de órganos y tejidos se realiza mediante un sistema informático sobre la base de criterios médicos preestablecidos que tienen en cuenta principalmente: la gravedad del paciente, la compatibilidad entre donante y receptor, el tiempo en lista de espera. Este sistema asegura la equidad y la transparencia en la distribución.

Datos actuales sobre la donación

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) destaca que: