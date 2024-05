Diego Concha ya tiene fecha de juicio

El miedo paraliza, trae silencio y este silencio, en el que se ven inmersas mujeres víctimas de violencia de género, desencadena graves consecuencias en sus vidas.

Como abogada (querellante) de la expareja en la causa contra el Sr. Diego Concha, me pregunto qué hubiese ocurrido si ella no denunciaba. Tal vez hoy seguiría en el ejercicio de sus funciones manejándose con impunidad ante las acciones violentas de las que fue acusado.

Cada mujer que ha sufrido o sufre algún tipo de maltrato atraviesa un proceso para poder denunciar. El pánico que invade hasta las entrañas, el temor a las represalias, la vergüenza, la culpa, la exposición, etc. y más: cuando el agresor es una persona con poder, hacen que la víctima vea un futuro oscuro en el cual teme que “si habla” podría pasarla peor.





Diego Concha: “Estoy convencido de que en el juicio oral saldrá la verdad”





Pero resulta que la única luz de esperanza para salir del círculo de la violencia es mediante la denuncia. Si no, basta reparar en los resultados que hoy estamos teniendo en el caso en contra de Diego Concha. Eso, es gracias a que C.A.M pudo revelar la verdadera personalidad de un hombre que en la sociedad era catalogado casi como un héroe.

Este tipo de situaciones hay que visibilizarlas, porque esta gran mujer es ejemplo de cómo su denuncia produjo un efecto multiplicador, ayudando a otra gran mujer como L.L. a denunciar un hecho aberrante protagonizado por el mismo agresor.

Por otro lado, a veces me encuentro con algunas mujeres que dicen: “No denuncio porque ya no creo en la Justicia” o “la Justicia es lerda”. Y puede ser, en algunos, pero no pocos casos. El servicio público de administración de Justicia necesita ser íntegramente capacitado y sensibilizado en la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñeces. Sin embargo, mi respuesta siempre será la misma: la importancia de denunciar no sólo reside en posibilitar un trámite judicial que permita condenar al agresor, sino también en iniciar un proceso personal de auto reconocimiento de la condición de víctima y con ello, despejar la oscuridad de su futuro y comenzar una nueva vida más saludable.

(*) Abogada especializada en Derecho de familia, niñez y adolescencia, en Derecho Civil y Sucesorio.