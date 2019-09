Dilema bono: cámaras de Córdoba se inclinan por reapertura de paritarias

por José Busaniche

La delicada situación económica –sumada a algunas encuestas y a fotos que llevan intranquilidad a la Casa Rosada obligan al oficialismo a mover rápido sus fichas. Así, la presión de la CGT en torno a que se confirme el pago de un bono para los empleados del sector privado deberá resolverse la próxima semana. El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, confirmó a empresarios cordobeses con los que se entrevistó el jueves en la capital de la provincia que en la semana convocará a cámaras del sector privado y a gremios para definir cómo se instrumentará el pago extraordinario. Ante medios locales Sica fue tajante: “El bono es no remunerativo, aunque aún no está definido el monto. Y es bono o reapertura de paritarias, las dos cosas no”. En una semana clave por los reclamos en torno a la emergencia alimentaria –que finalmente tuvo media sanción de Diputados–, los acampes y piquetes que se vivieron en varios puntos del país y la discusión por el bono a privados el ministro tuvo su raid por la tierra prometida de Cambiemos.

En Córdoba, Sica participó de un seminario organizado por la Unión Sindical de Ideas para una Nueva Argentina (Usina) donde dialogó con sindicalistas petroleros, de la seguridad privada y empresarios y comerciantes. Luego participó de la apertura de la Semana TIC, organizada por el Córdoba Clúster Technology y, finalmente, se reunió con empresarios pyme de distintos sectores en el norte de la ciudad. En la primera parada Sica dialogó con la prensa y en relación con la discusión por el bono apuntó que “hay que mirar muy bien la situación de las pequeñas y medianas empresas. Cualquier medida que tomemos tiene que diferenciar la situación entre las grandes y las chicas. La semana que viene, con el índice de inflación de agosto –Indec confirmó que fue del 4%- vamos a convocar a los sindicatos y las empresas para buscar algún tipo de medida que pueda morigerar el aumento de precios que hubo por el cambio de la devaluación, pero observando el impacto en las pyme. Debemos tener flexibilidad en todo sentido”.

Discutamos. Los dirigentes empresarios que dialogaron con Sica dejaron su impresión a PERFIL CORDOBA, a la vez que adelantaron la posición ante la disyuntiva “bono o reaperura paritaria”. Con los matices del caso, porque el impacto es muy diferente según sea la actividad, en general los empresarios locales se inclinan por la alternativa de la reapertura de paritarias, por el impacto directo y cercano que supondría abonar un bono que rondaría los $5.000. Por otro lado, fueron varios los dirigentes empresarios que le plantearon a Sica que si avanza la idea de un bono se estudie que sea a cuenta de aportes patronales, a cuenta de anticipo de impuestos o que se gestione algún tipo de asistencia financiera vía la banca privada. Sica fue sincero, aunque duro: les adelantó que ve con pocas chances que avancen esas posibilidades. Distintos empresarios y dirigentes dieron su parecer y pidieron reservar sus nombres en esta oportunidad:

–Pyme de la industria: “prefiero la reapertura de paritarias porque cada sector sabe cómo está y qué puede pagar. Los empleados también lo saben. Además, así se habilita una negociación y la verdad que las paritarias dan un poco más de tiempo”, comentó un industrial con planta en Los Boulevares.

-Pyme de la construcción: “Hoy con el bono no tenemos monto. Puede ser $5.000 o más, no se sabe. Si dan deducción impositiva cualquier empresario va a querer el bono, pero eso Sica dijo que no así que debería ser la paritaria”.

-Estaciones de servicio: “Nosotros no podemos pagar el bono. En Córdoba son 9.000 empleados. Y estamos en el peor de los mundos, caída del consumo, no nos venden combustibles las petroleras y encima con los precios congelados. Es imposible pagar un bono”.

–Comerciantes: “La negociación recién está abriéndose. Hace 19 meses que los comerciantes venimos cayendo. Nos vinos con Sica y planteamos distintas alternativas, poner el bono a cuenta de aportes y nos dijo que no era factible. Pedimos algún alivio financiero por el lado de los impuestos y también nos dijo que no. Nos fuimos desilusionados. Fue una reunión buena, porque fue sincera, pero no están considerando a las pyme. El problema es que las empresas no pueden pagar el bono. Ir a la negociación paritaria y que cada uno negocie por su cuenta podría ser una solución. No lo tengo claro, pero pedimos un plan de ayuda para la supervivencia de las pyme”.

–Hoteleros y gastronómicos: “Ninguna de las dos. Es un momento muy complicado para afrontar un bono. Y el bono no está cerrado ni siquiera en su monto. Nosotros le pedimos si el bono se puede deducir de cargas sociales. Según Sica ya había planteado esto al ministro de Economía y era imposible deducirlo de ahí”, contó un dirigente hotelero. Para otro empresario con hoteles en Carlos Paz “el bono en cualquiera de las condiciones, remunerativo o no remunerativo, es un golpe de gracia. No hay forma en función de lo complicado que están las actividades de producción y servicio. No te quepan dudas que preferimos reapertura de paritarias. Antes de pagar un bono es preferible ver cómo se negocia la paritaria y en todo caso llegar por goteo a la próxima paritaria en lugar de desembolsar de golpe”.

Reclamo pyme: “Que se pongan los gremios”

En el marco de los encuentros entre Sica y las cámaras empresariales el tema central fue la discusión sobre el bono y la continuidad de las paritarias, pero también hubo reclamos a los gremios. Los empresarios locales le llevaron a Sica una propuesta en la que se condona a los empleados por el lapso de seis meses el pago de contribuciones a los sindicatos y que esos montos queden en el bolsillo de la gente para alimentar la capacidad de consumo. “Si no pone siempre la gente, ponemos los empresarios pyme y los sindicatos nunca ponen nada”, marcaron.

Para Sica “no hay margen fiscal para bajar retenciones”

En las últimas semanas el sector agrícola se ilusionó con el rumor de que entre los anuncios que cocinaba el Gobierno nacional estaba el de una posible baja a las retenciones de los granos. Finalmente, el ministro de la cartera de Agroindustria, Miguel Etchevehere le bajó el tono a esa expectativa. En Córdoba, el ministro Sica le confirmó a este medio que “hubo mucha presión en el sentido contrario, para subirlas, pero el Presidente dijo que no. Y hoy no hay margen fiscal para bajar las retenciones”. Sica también se refirió a la foto que retrató el encuentro entra la CGT, la UIA y Alberto Fernández en Tucumán: “La foto fue muy jodida. A mí me molestó en lo personal, independientemente de lo político molesta a la persona. Cada uno puede tomar una posición. Si la UIA va a jugar institucionalmente con el kirchnerismo que lo diga. Esa foto no es medias tintas, no hicieron mal una declaración. Con esa foto lo que dicen es que apoyan políticamente la fórmula Fernández-Fernández”.