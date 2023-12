DNU de Javier Milei: En Córdoba se esperan precisiones sobre el ITV y los Registros del Automotor

El presidente Javier Milei reveló importantes modificaciones mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), enfocado en numerosas derogaciones y ajustes a diversas leyes vigentes. De entre las 30 nombradas mencionó la realización de cambios específicos en el Registro de Propiedad del Automotor y las inspecciones técnicas de los vehículos.

Luego de la publicación en el Boletín Oficial con más de una docena de normas y resoluciones nuevas, las autoridades provinciales y municipales vinculadas al tránsito y al transporte mantuvieron reuniones durante todo el día con los departamentos de legales y llamados a Buenos Aires.

El DNU de Javier Milei: ¿cuáles son los cambios para el Registro de Propiedad del Automotor?

Según lo que detallaron a PERFIL CÓRDOBA, muchos artículos cambian o afectan las actuales normas locales. Esperan tener mayores precisiones la próxima semana.

Se vienen, según lo presentado por el presidente, modificaciones claves tanto para circular como para la compra-venta de los vehículos.

Documentación para circular a partir de ahora

En el decreto presentado, en el artículo 22, se precisa que “la cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo”.

Aquí comienza parte del ruido. En Córdoba, para poder circular, es necesario contar con la tarjeta verde, el carnet de conducir, el documento nacional de identidad y la póliza del seguro del vehículo. En el caso de la capital cordobesa, se suma el comprobante de ITV (Inspección Técnica Vehicular). Pero además, el DNU ordena que solo se pida la documentación indicada, no la dispuesta por cada jurisdicción.

En el caso de la VTV (Verificación Técnica Vehicular) o la ITV en Córdoba, no hay explícitamente indicación en todos los artículos presentados por el presidente. Se sobrentiende que al no ser una documentación obligatoria para circular, al igual que el comprobante de la póliza del seguro, pasa a ser optativo y no esencial para circular.

Córdoba cuenta con tres plantas de Inspección Técnica Vehicular, al igual que en varias localidades de envergadura del interior (Río Cuarto, Río Tercero y Villa María). La duda es saber qué pasará con estas empresas que brindan un servicio a los contribuyentes y que tienen un contrato activo con el gobierno.

No será necesario pagar la deuda por multas y patente del auto

Uno de los principales cambios es que la patente pertenezca al usuario y no al vehículo. El dueño tendrá tantos dominios únicos como autos tenga, y las patentes estarán unidas al Documento de Identidad Nacional (DNI) de cada persona.

Durante su campaña política, Milei hizo hincapié en numerosas oportunidades su intencionalidad de llevar a cero el costo de patentamiento y los gastos de las transferencias de los autos usados, por la carga impositiva que esto conlleva. En Argentina, cada patente le corresponde a un auto y todas las deudas y multas le pertenecen al vehículo y no a su dueño. La propuesta de presidente electo se asemeja al sistema que utilizan en Estados Unidos, allí los conductores tienen matrícula propia, es decir que la patente es del conductor y no del auto en sí, lo cual facilita mucho todos los trámites y todos los problemas impositivos le corresponden a esa patente/ conductor.

Qué pasará con los Registros del Automotor

La propuesta surgió de la diputada nacional del PRO, Patricia Vásquez, quien presentó un proyecto de ley la semana pasada para, entro otras cosas, establecer un Registro Único Nacional Digital (URUNDA), con el objetivo de eliminar por completo la intermediación y las gestiones ante los registros seccionales, los cuales dejarían de existir. "El nuevo Registro otorgará transparencia y seguridad jurídica, con el consecuente control estatal en la registración automotor y el carácter constitutivo que se le otorga a la transmisión dominial, eliminando definitivamente la estructura de intermediación enquistada en nuestro país que solo beneficia a unos pocos en perjuicio de todos", indicó.

“Los controles técnicos tienen que existir, lo que no tiene que existir es el monopolio de los grupos políticos”, precisó en diálogo con el canal TN.

CUMPLÍ. Hoy presente el proyecto para eliminar los registros automotores y crear un Registro Nacional Único totalmente digital! Única patente toda la vida! Ahora, a impulsar esta ley y conseguir los apoyos necesarios para que haya menos estado y menos burocracia pic.twitter.com/aG5E2Y2lOv — Pato Vásquez (@PatoVasquezOk) December 14, 2023

Por lo que, el proyecto de la diputada plantea un enfoque más flexible: hasta los 60 mil kilómetros, los propietarios pueden acudir a los servicios oficiales de marca y mantener sus vehículos. A partir de los 60 mil kilómetros, la propuesta busca brindar oportunidades a los talleres locales, eliminando así el monopolio que imponen ciertos grupos económicos. “Queremos abrir el juego”, destacó.

Esto, por lo pronto en Buenos Aires, habrá que ver cómo se establece en el resto de provincias y/o jurisdicciones.