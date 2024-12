Durán Barba, lapidario con el PRO: “se murió cuando Macri cedió el espacio del cambio a los libertarios”

Luego de que Javier Milei indicara al PRO que "vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado", el exasesor del espacio Jaime Durán Barba consideró: "Cuando Mauricio Macri cedió el espacio del cambio a los libertarios se murió".

En ese sentido, Durán Barba expresó en declaraciones radiales: "Desde hace mucho tiempo, Milei, consolidado, no necesita del PRO. Simplemente va a buscar un liderazgo unipersonal, es normal. En un sistema solar normalmente no hay dos soles. Tanto Milei como Mauricio son personas con temperamento muy fuerte y uno de los dos iba a imponerse y lograr que el otro se someta, si no era así no iba a haber unidad".

"Milei ha tenido un éxito notable", agregó el exasesor, al tiempo que señaló: "Creo que el PRO durante la campaña ya perdió terreno porque se aproximó sin personalidad, sin buscar un espacio propio. Desde la primera vuelta ya Mauricio guiñaba el ojo a Milei y la gente dudaba si estaba con Patricia Bullrich o con Milei. Y ese esa cercanía con un líder tan dinámico y tan rupturista como Milei iba a llevar a esto.

"Ahora Milei no necesita al PRO y, si hay elecciones, el triunfo en este momento de los libertarios sería abrumador", precisó en diálogo con Urbana Play.

En ese sentido, ahondó sobre esa postura y detalló: "Fue una equivocación estratégica brutal, en esta etapa Macri tenía todas las de ganar cuando quedó con 41% frente a un presidente que fue un desastre, uno de los más catastróficos de la historia de Argentina. Tenía la mesa servida para ir adelante, pero siempre que tuviese esa misma línea que le permitió ganar todas las elecciones desde 2005 durante 15 años, pero abandonó esa posición".