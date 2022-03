El acuerdo con el Fondo, otro factor de tensión en Juntos

La salida del bloque PRO de Diputados y del Senado el pasado martes cuando el Presidente Alberto Fernández pronunciaba su discurso de apertura de sesiones en el Congreso sentó un precedente en el arranque de un año con un primer round fuerte: el acuerdo con el FMI.

A partir de esto, las conversaciones en el arco opositor, como así también las reuniones que se produjeron con los referentes de cada bancada no hicieron más que sumar condimentos a una fricción que puede volver a tener un capítulo importante el jueves. Cuando se trate en la Cámara baja el entendimiento con el Fondo y el interbloque opositor exhiba fisuras a la hora de votar.

Porque habrá un sector que acompañará al Gobierno y otro que evitará cualquier tipo de respaldo; amparados en su rol de halcones y empujando al default.

Tensión nacional que en Córdoba se intensificó con varios factores acumulados a lo largo de tres meses de marcadas diferencias tras la victoria en las Legislativas. La espuma de los festejos de noviembre desapareció, luego vinieron las peleas en la Legislatura y en Diputados; las fricciones con las visitas de los referentes nacionales y un fantasma que persiste en esas miradas de reojo como es el acercamiento de algunos integrantes de la coalición al gobernador Juan Schiaretti.

La disputa radical. Ahora, con la discusión por el acuerdo con el Fondo, volvió a asomar la diferencia entre los dos bloques del radicalismo que tienen conducción cordobesa: el que lidera Mario Negri y el presidido por Rodrigo de Loredo. El exjefe del interbloque opositor mostró cautela en la semana y algunos en el peronismo cree que se muestra dialoguista como para respaldar al Gobierno.

De hecho, hubo algunas conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que en el propio entorno de Negri se encargaron de resumirlas como “institucionales”. “Mario habla con Massa, pero en esta semana fue solo en el marco institucional”, resumieron de manera escueta desde el entorno del diputado.

Es cierto que Negri fue uno de los convocados por el tigrense a la reunión de la semana como jefe de bloque y se muestra más en la línea con lo que plantea el gobernador jujeño, Gerardo Morales, de evitar caer en default. Aunque eso no lo hace menos crítico de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En contraposición, De Loredo salió a criticar con dureza a la Nación el viernes por la tarde cuando se conocieron los trazos del acuerdo y señaló: “y si, lo hicieron nomás. Proponen disminuir el déficit aumentando impuestos. Carentes de ideas y gestión acuden a apretar aún más al sector privado para financiar al público. De cada $10 que tienen que ahorrar por la meta fiscal, $2 lo cubren con el aumento de las valuaciones de bienes personales y $6 con el incremento a los combustibles. Genios”, puso en su Twitter el líder del bloque Evolución que responde al senador Martín Lousteau.

El Gobierno apunta a contar con el respaldo de un sector del radicalismo, aunque en la UCR también quieren ver con qué apoyo propio llega el FdT a Diputados. “Nosotros no vamos a andar juntando los votos que tienen que salir a buscar ellos”, reconoció un radical a PERFIL CORDOBA.

Quien además tomó nota del respaldo claro que hizo Negri de Facundo Manes tras el cruce de los halcones de la coalición al radical bonaerense por haberse quedado en su banca el martes pasado: “Negri sabe que sostuvo su bloque, en parte, porque Facundo se quedó ahí. Estaba cantado que iba a salir bancarlo”.



La disputa amarilla. Los integrantes del PRO en Córdoba se dividen entre los que le responden directamente a Mauricio Macri, los que juegan en el equipo de Patricia Bullrich y todos se sacan fotos con Horacio Rodríguez Larreta. Porque se sabe que el alcalde porteño aún no abrió sucursal propia en Córdoba y se muestra amplio.

Y es precisamente el jefe de Gobierno porteño quien busca la manera de respaldar el acuerdo en general, plantear disidencias en el cómo –misma estrategia del schiarettismo-, pero evitar caer en default. A riesgo de abrir una nueva disputa en su frente interno.

En tanto, en Córdoba los que responden a Macri tienen buena relación con Schiaretti y aguardarán cómo se va dando la semana, aunque anticiparon que “Argentina no puede entrar en default y no puede pagarse la deuda generando más impuestos”. Mientras que los halcones de Bullrich no descartan sostener la dureza que se vio en los últimos días. “Esta jugada es importante para Patricia para muscular en el Congreso y mostrar que tiene un bloque con peso propio. Ella se empieza a jugar el liderazgo interno y quedar a la par de Macri y Horacio”, razonó un amarillo a este diario.

Los lilitos, acompañarán. “Hay que ser halcones pero con inteligencia”. Esa fue la frase que lanzó Elisa Carrió a su fuerza hace unas semanas y varios la repiten. “Nosotros siempre lideramos por anticipación, no por número. Y esto es una muestra porque se puede acompañar y no quedar pegado al ajuste que quiere imponer Nación. Para Carrió no es cuanto peor, mejor, como quieren algunos”, resumió una persona que habla con Lilita.