El Belgrano del ‘Chino’, ¿una potencia emergente?

Volvió una noche, y lo esperaban 38 mil hinchas de Belgrano. Muchos de ellos se habían quedado con ganas de verlo en el Estadio Julio César Villagra, en la anunciada presentación en sociedad de fines del año pasado, finalmente bochada por el Ministerio de Deportes de Arabia Saudita.

Por una cuestión de forma y papeles, los hinchas del Pirata tuvieron que esperar varias semanas para poder ver de nuevo a Lucas Zelarayán vestido de celeste y luciendo el emblemático número ‘10’, pero la espera valió la pena.

En la noche del viernes, en el empate 1-1 ante Huracán, ‘El Chino’ no defraudó las expectativas que generó su retorno al barrio Alberdi. Hasta fue elegido el mejor jugador del partido, en la transmisión oficial de la TV.

El empate 1-1 ante Huracán del viernes pasado fue el partido número 82 de Lucas Zelayarán con la camiseta de Belgrano. 'El Chino' no jugaba en El Pirata desde el 5 de diciembre de 2015.

El regreso de Zelarayán fue a cancha llena. Después de las zozobras que generó aquella frustrada bienvenida post-navideña, las imágenes del mediocampista entrenándose en Pilar y jugando en Uruguay hicieron que las almas bajaran a los cuerpos de los hinchas de la ‘B’, y que en el club se disparara la venta de abonos para el primer semestre de competencia.

BIENVENIDA OFICIAL. Antes del debut en el Torneo Apertura, Belgrano concretó el postergado recibimiento al ‘Chino’ en Alberdi. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

Las colas de socios se multiplicaron en los últimos días, y el acelerado movimiento de los que acudieron a activar el chip generó impacto y alivio en la dirigencia que comanda Luis Fabián Artime.

Ocho horas antes del debut ante Huracán en las redes sociales de Belgrano se colgó el cartelito ‘no hay más entradas’, dando cuenta de que el aforo del Gigante ya estaba completo para el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, donde el equipo tiene aseguradas ocho presentaciones en condición de local.

La ilusión que despertó la vuelta de Zelarayan, luego de nueve años en los que lució las camisetas de Tigres de México, Columbus Crew de Estados Unidos, Al-Fateh de Arabia Saudita y el seleccionado de Armenia, se reflejó en el banderazo que los simpatizantes celestes realizaron en hotel de barrio Alberdi en la víspera del encuentro ante ‘el Globo’, donde Zelarayán fue el más buscado para las selfies, los abrazos y los autógrafos.

En las horas previas al encuentro ante El Globo, en las adyacencias del Gigante, las camisetas número ‘10’ sobresalían en las tiendas y abundaba el cotillón alusivo al refuerzo estrella. “¡A 10 mil pesitos la bandera del ‘Chino’, muchachos!”.

REVOLUCIÓN CHINA. La vuelta de Zelarayán, la bandera que sostiene la ilusión de Belgrano en la temporada 2025. /// FOTO: CEDOC PERFIL

El jugador distinto

A la ovación del público y el homenaje del club (una camiseta enmarcada para la ocasión) le siguió un partido de fútbol, y allí Zelarayán demostró más temprano que tarde que estaba en una sintonía diferente a los demás protagonistas. Desde el arranque fue la referencia del Pirata, jugando a una velocidad mental diferente y encendiendo los aplausos en las tribunas.

Cuando Belgrano perdió la pelota y el dominio de la mitad de la cancha, ‘el Chino’ les marcó el camino a sus compañeros: recuperó una pelota en la línea media del terreno, encaró con decisión y generó un córner que él mismo ejecutó y que terminó siendo la asistencia del gol local.

La falta de interlocutores, el desgaste físico, la endeblez defensiva y la escasez de variantes ofensivas de su equipo, además de la doble marca que Frank Kudelka ordenó hacer sobre él en el segundo tiempo, terminaron condicionando al ‘10’. Así y todo, se las ingenió para incomodar al rival.

“Zelarayán es un jugador diferente, desfachatado, desvergonzado en el buen sentido de la expresión. Juega a un toque, hace ahorro de movimiento, pero necesita volantes que intenten lo mismo que hace él; porque si la salida en la mitad de la cancha es tan lenta, eso provoca que lo capturen”, sostiene Gustavo Gutiérrez, comentarista de Cadena 3.

“Estamos en presencia de un jugador distinto, de esos que no abundan en nuestro fútbol, y Belgrano debe tratar de aprovecharlo" (Gustavo Gutiérrez, comentarista de Cadena 3).

“Me parece que (Franco) Jara fue quien entendió cómo había que jugar con Zelarayán. No así Quignón y Menossi, que hicieron un transporte muy lento. ‘El Chino’ está para jugar entre líneas, porque siempre se ubica libre para que le cedan la pelota rápido y bien; y creo que el desafío del equipo es aprovechar esa virtud de su mejor futbolista”, añade el comunicador.

“Estamos en presencia de un jugador distinto, de esos que no abundan en nuestro fútbol, y Belgrano debe tratar de aprovecharlo. Si el equipo no entiende que a Zelarayán hay que jugarle como él se siente cómodo, va a tener una complicación”, destaca Gutiérrez.

GIGANTE REPLETO. La confirmación del retorno de Zelarayán disparó los trámites de renovación de abonos para el primer semestre del año. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

Chino básico

“Volver a jugar en el fútbol argentino después de nueve años no es fácil, pero en lo personal me sentí bastante bien. Lamentablemente, no se dio el triunfo que queríamos, en un duelo que fue bastante parejo, pero creo que dimos una buena imagen, y eso es lo queremos para el resto del campeonato”, sostuvo Zelarayán luego del debut oficial de la temporada.

“Nuestra intención es hacernos fuertes de locales y lo demostramos saliendo a buscar el partido ante Huracán, un rival muy complicado. En líneas generales, considero que tuvimos las situaciones más claras en el arco contrario y que fuimos los que merecimos un poco más”, añadió.

“Estamos en un fútbol argentino que es muy parejo, donde cualquiera le gana a cualquiera, y sabemos que si nos hacemos fuertes como equipo podemos llegar a pelear hasta el final", afirmó Zelarayán.

“Estoy muy feliz con esta vuelta, y muy agradecido con los hinchas. Cuando me fui en 2015 ya me querían mucho, y ahora también me mostraron un gran cariño. Ese sentimiento es recíproco, porque yo también soy de Belgrano”, señaló el ‘10’ del Pirata.

Más allá de la igualdad en el debut, que dejó un sabor agridulce en el mundo celeste, Zelarayán se mostró optimista sobre el futuro de la ‘B’ en el presente certamen: “Estamos en un fútbol argentino que es muy parejo, donde cualquiera le gana a cualquiera, y sabemos que si nos hacemos fuertes como equipo podemos llegar a pelear hasta el final. Obviamente, todos soñamos con ser campeones, así que vamos a ir por eso”.