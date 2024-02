El Bitcoin no para de subir: alcanzó los 57.000 dólares y estiman que llegará a 80.000 en los próximos meses

Desde este lunes, la divisa digital registró un aumento significativo en su valor y podría mantenerse hasta el 2025

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, registró en las últimas horas máximos no vistos desde diciembre de 2021. Su crecimiento exponencial generó un efecto dominó en las predicciones en el valor de la moneda

“Estábamos olfateando que esto iba a pasar y va para más”, aseguró Andrés Salamone de Córdoba Bítcoin. Su explicación está relacionada a un ciclo propio de la moneda que tiene como norma cada cuatro años reestructurar la recompensa con los mineros. Cada ciclo paga la mitad. “Pasó de 50 a 25, ahora está en 6 Bitcoins a cada minero, entonces cada vez se valora más cada uno porque habrá menos monedas, eso asegura que siempre sea alcista su precio al margen de las bajas en determinados ciclos”, explica.

Hace dos años, el valor alcanzó los 68 mil dólares. “Posiblemente este año quiebre la barrera de los 80 mil dólares, en julio o agosto. Ojo, son predicciones”, indicó Salamone.

Sus cálculos son conservadores, el analista Peter Brand compartió en X (antes Twitter) su optimismo hacia BTC y determinó que esta tendencia alcista en el valor de la criptodivisa podría terminar hasta agosto o septiembre de 2025 “está elevando de 120.000 dólares a 200.000 dólares”, escribió.

“Demasiado optimismo”, reflexionó el cordobés sobre la predicción. “Hoy hay muchos tenedores de monedas digitales, entre ellos Elon Musk. Son tenedores grandes. Yo lo veo menos optimista, pero no deja de ser posible”, aseguró

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, bitcoin cotiza este día a las 16:20 horas de Argentina en 56946 dólares, lo que supone un cambio del 6% con respecto a las últimas 24 horas.

El FOMO hará su trabajo

“El miedo a no quedarte fuera del tren” es el famoso FOMO. “Comprar por miedo a no ganar como ganan todos, eso pasó hace dos años”, comentó el responsable de Córdoba Bitcoin. Hoy estaríamos en una situación similar a ese entonces.

¿Recomendarías como ahorro cryptomonedas?

Lo habría si tuviera la capacidad de diversificar, si. Compraría 60% bitcoins y el resto, el 40%, de stablecoins (criptos en base al precio del dólar). Nunca apostar todo. Nunca recomendaría eso. Seria muy conservador.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las criptomonedas son divisas que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Por ello, regularmente no son vistas con buenos ojos por el mercado formal y se les acusa de ser poco confiables, volátiles, y hasta se las comparó con estadas piramidal.

Sin embargo, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta Estados han incentivado o autorizado su uso.

Actualmente existen distintas criptomonedas en este mercado no regulado, sin embargo, la pionera fue Bitcoin, creada en 2008, con ella surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.