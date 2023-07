El candidato a intendente de Unión Vecinal cuestiona la idea de municipalizar la policía de de Loredo

César Orgaz es un joven en la política. Tiene 38 años y en los últimos años está cerca de Aurelio García Elorrio, el representante de Encuentro Vecinal. “Cada vez que nos reunimos con los vecinos nos plantean el tema de la inseguridad”, afirma.

"Traspasar la policía cuando el gobernador electo aclaró que iba a crear un cuerpo municipal es un acto de demagogia"

El candidato a intendente Orgaz destacó “que los barrio no dan más. Una remisería nos mostró que tiene marcado en los lugares que no entran. Cómo puede ser que lo tenga una remisería y no la policía”, dijo en un reportaje en radio Cadena 3.

El candidato de Encuentro Vecinal señaló que la inseguridad y el narcotráfico son problemas crecientes en los barrios de Córdoba. Remarcó en ese sentido que la Fuerza Policial Antinarcotráfico "cuenta con menos de 100 agentes, lo que evidencia la falta de atención que se ha dado a este tema".

Municipalizar la policía

En relación a la propuesta de municipalizar la fuerza policial por parte de los principales candidatos, Orgaz planteó que esto implica otorgar más poder al intendente en materia de seguridad. Expresó que desde el mismo riñón del candidato lo ven poco viable.

“Yo estuve en un debate con el primer candidato a concejal de Juntos por el Cambio, con Sergio Piquillín y coincidimos que había que darle más poder a la fuerza. Pero municipalizar, me dijo que era inviable”, alerta Orgaz. Y, buscando ser preciso en sus palabras y en una clara muestra de disconformidad en las promesas del radial, afirma que “lo que hizo De loredo fue en base a encuestas o focus group. Traspasar la policía cuando el gobernador electo aclaró que iba a crear un cuerpo municipal es un acto de demagogia”.

El vecinalista sugirió que la creación de una policía local, impulsada por el gobernador provincial, sería una mejor opción. Propuso que el intendente tenga la capacidad de regular la actuación de la policía local, centrándose en casos de flagrancia y asuntos barriales, mientras que la policía provincial se encargue de otras tareas como allanamientos y grandes eventos.