El clásico del millón de dólares

El clásico Belgrano-Instituto, el quinto de la historia en la máxima divisional de la AFA, no será un partido más. Este lunes por la noche, en Alberdi, estarán en juego mucho más que tres puntos: el duelo representa, para ambos, ´el último tren’ para llegar a Luque, la ciudad paraguaya donde dentro de un par de meses rodarán las bolillas con los nombres de los clubes que participarán en los próximos certámenes de la Conmebol.

Lejos de los puestos de vanguardia en el Torneo de la Liga Profesional y sin descenso a la vista, el Pirata y la Gloria le apuntan a la Tabla Anual de la temporada 2024, donde aspiran a meterse en el lote de los coperos. La Sudamericana 2025, con un caché asegurado de US$ 1.000.000 por la participación en la primera fase, es el objetivo común.

En el caso de Belgrano, la idea fija de su dirigencia era repetir la experiencia de la edición que el próximo 23 de noviembre definirán Racing Club y Cruzeiro, donde el equipo avanzó hasta los octavos de final, prácticamente duplicando las ganancias económicas, por el plus que cobró en concepto de partidos ganados y clasificación a la etapa final.

Por el lado de Instituto, la ilusión de hacer sus primeros ‘palotes’ a nivel internacional acompañó a su gente durante muchos pasajes del actual Torneo de la Liga Profesional, donde el elenco albirrojo ha ido quedando rezagado en virtud de una seguidilla de resultados adversos: apenas una victoria en las últimas ocho presentaciones.

Belgrano e Instituto jugaron 205 partidos oficiales, con 91 triunfos del Pirata, 61 victorias de La Gloria y 53 empates. En Primera División, jugaron cuatro veces y cada equipo cosechó dos victorias.

Más allá de generar una nueva expectativa deportiva, celestes y gloriosos precisan sumar dólares y beneficios para sus asociados, teniendo en cuenta el monto de sus presupuestos (US$ 1,8 millones mensuales en el caso de los de Alberdi, y la mitad por el lado de los de Alta Córdoba), y que la reorganización de los campeonatos locales les asegura, por el momento, apenas 15 partidos para ofrecer en el ‘combo’ para sus afiliados en 2025.

“PARTIDO A PARTIDO”. Así analiza el presente de Belgrano el entrenador Juan Cruz Real. Su permanencia en el Pirata podría complicarse si el equipo no logra repetir la clasificación a los torneos de la Conmebol. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Presente imperfecto

Con seis fechas por delante, y una buena cantidad de equipos apilados en la grilla, Instituto y Belgrano no tienen demasiado margen de maniobra. La foto posterior a la disputa de la fecha 35 los muestra respectivamente en los puestos 15° y 21° (con 41 y 46 puntos) en la sumatoria de las competencias de la temporada 2024, donde la línea de ‘corte’ de clasificación está marcada por el 10° lugar de Unión de Santa Fe, que acumula 53 unidades.

Aunque todavía les otorgan chances las matemáticas -y también los reacomodamientos que pueden producir en la tabla las definiciones del Torneo de la Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana- el presente de ambos no es el mejor, y esa situación se ha reflejado en los cuestionamientos de sus hinchas, sobre todo a los directores técnicos.

“Estoy muy conforme con el esfuerzo que hacen los jugadores y nosotros como cuerpo técnico. Hubo partidos que se perdieron y que no merecíamos perder. Nosotros vamos fecha a fecha. Me deja tranquilo que el equipo tiene una idea definida”, declaró Juan Cruz Real, el entrenador de Belgrano, tras el 1-1 con Banfield del miércoles pasado, en Buenos Aires.

La igualdad ante el Taladro estiró a cinco juegos la racha sin victorias de la ‘B’, que luego del 1-0 ante Boca de la 16° fecha, acumuló tres empates de visitante (0-0 vs. Talleres, 1-1 vs. Vélez y 1-1 vs. Banfield) y dos derrotas como local (0-1 vs. Platense y 1-2 vs. Defensa y Justicia). Fue precisamente luego del partido ante ‘el Halcón’ de Florencio Varela, el pasado 2 de noviembre, cuando un grupo de socios y simpatizantes se agolpó en las puertas del Estadio Julio César Villagra para reclamar la salida de Real: “Olelé, olalá, las cosas no se dieron, el técnico se va”.

Desde el Talleres 0-Belgrano 0 del pasado 6 de octubre, por la 18° fecha, los equipos cordobeses de la Liga Profesional suman 12 partidos sin victorias, con cinco empates y siete derrotas.

“Sabemos que no venimos bien desde lo futbolístico. Estamos atravesando un bajón y dejando puntos importantes en el camino. Hay que reacomodarse y tratar de seguir peleando por un objetivo que no estaba en los planes a principios de temporada, pero que tenemos al alcance de nuestras posibilidades”, expresó Diego Dabove, el DT de Instituto, luego del 2-3 ante River Plate de la semana pasada. El traspié ante el Millonario generó no pocos cuestionamientos de los simpatizantes hacia el exarquero.

En el caso de La Gloria, la última secuencia del certamen da cuenta de una cosecha de un triunfo en los últimos ocho partidos. El 2-0 ante San Lorenzo del pasado 5 de octubre por la 18° fecha -última victoria de un equipo cordobés en la Liga Profesional- fue la única alegría en medio de una seguidilla que incluye tres igualdades y cuatro traspiés. Jugando fuera de Alta Córdoba, el Albirrojo acumula tres presentaciones sin victorias: 1-1 vs. Independiente Rivadavia; 2-3 vs. Estudiantes y 0-2 vs. Racing Club.

APUNTA ALTO. “Es un objetivo que no teníamos en la mira a principios de la temporada, pero que hoy estamos en condiciones de alcanzar”, señaló Diego Dabove, DT de Instituto, sobre la Copa Sudamericana 2025. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Haciendo historia

Belgrano e Instituto se enfrentaron cuatro veces en la categoría de elite del fútbol argentino. Del primer duelo en al ámbito de la AFA se cumplirán 51 años el próximo 14 de noviembre: triunfo 1-0 del Pirata como local, con gol de Rubén Dionisio Coletti, por la 10° fecha del Nacional 1973.

Tras un paréntesis que duró exactamente veintiséis años, la ‘B’ y la Gloria volvieron a enfrentarse en la máxima divisional afista el 14 de noviembre de 1999 en el Estadio Kempes. Fue por la 14° fecha del Torneo Apertura y los de Alberdi ganaron 4-1. Josemir Lujambio (3) y Hernán Medina marcaron para el Celeste, y Daniel Jiménez descontó para el Albirrojo.

En la revancha de esa temporada, por la 14° fecha del Clausura 2000, Instituto venció 2-0, con tantos de Hernan Buján y ‘Miliki’ Jiménez. Al término de ese certamen, ambos revalidaron su permanencia en la Primera División, y lo hicieron con suerte diversa: derrota de Instituto ante Almagro en Alta Córdoba y victoria de Belgrano frente a Quilmes en ‘el Chateau’.

El último antecedente se registró el 2 de julio del año pasado, por la 22° fecha del Torneo de la Liga Profesional 2023, con triunfo 1-0 de la Gloria en el Estadio Kempes. Adrián ‘Maravilla’ Martínez convirtió el gol del equipo que dirigía Dabove sobre el elenco que conducía Guillermo Farré.

Además de los cuatro partidos en Primera División, el historial del clásico Belgrano-Instituto registra 17 partidos en la B Nacional, 1 en Copa Argentina y 183 en la Liga Cordobesa de Fútbol. En total son 205 encuentros oficiales, con 91 triunfos celestes, 61 victorias albirrojas y 53 empates.