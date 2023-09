El colapso de las clínicas privadas: “sin fondos ni insumos, el camino es cerrar”

A principios de septiembre, numerosas clínicas y sanatorios privados de Córdoba anunciaron la implementación de un copago para pacientes con obra social. Medida excepcional que tomaron los profesionales de la salud debido a los numerosos reclamos sostenidos en contra de las financieras.

Clínicas y sanatorios en Córdoba empiezan a implementar copagos por servicios médicos

Inicialmente, la aplicación de estos montos comenzó en una destacada institución ubicada en el barrio General Paz, donde se aplicó un cargo de $3.000 exclusivamente para consultas médicas ambulatorias. Posteriormente, esta medida se replicó en otros establecimientos tanto en la ciudad como en el interior.

Sin embargo, esta implementación no se llevó a cabo de manera uniforme en los distintos centros médicos de la ciudad. Al no contar con una regulación determinada, su implementación termina siendo desigual. En otras palabras, no todos los pacientes están obligados a abonar este cargo; algunas instituciones lo aplican a procedimientos más complejos y el importe puede variar, con algunos prestadores solicitando montos superiores.

Frente a este escenario, Ignacio Escuti, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (ACLISA), explicó que: “luego de las PASO, donde hubo una fuerte devaluación y alza en los precios de los insumos, se consensuó entre todas las clínicas la implementación de un copago. Ya veníamos desfinanciados y con negociaciones con las obras sociales, al no obtener una respuesta se determinó que la mejor forma de poder subsistir era la implementación de un copago para distintas prácticas”.

Seguidamente, planteó que “es un bono de emergencia hasta que las obras sociales reconozcan el valor verdadero de las prestaciones”, en tanto, señaló que también es una problemática las demoras en los pagos. “Una vez que lo hacen, esos montos quedan muy por debajo de su valor real”, reclamó el profesional y explicó: “la inflación en insumos médicos fue promedio del 40%, si te pagan hoy, pero cobras recién en cuatro meses, perdiste un 120%”.

Por lo que, “el cobro de un copago hoy nos permite tener fondos para pagar los insumos. Si no hay fondos ni insumos, el camino es cerrar. El escenario es oscuro y problemático”, alertó el presidente de ACLISA.

“Nos preocupa la actitud del APROSS que mira para el costado cuando es la obra social más importante de Córdoba, con el resto de financiadores también tuvimos diálogo y ahora están empezando a ver que nos van a tener que responder con una solución”, dijo Escuti.

Para el referente, el problema tiene que ver con la coyuntura del país y con la mala distribución de la recaudación: “los fondos que recaudan las obras sociales no vuelven al sistema de salud. Hay gastos que no se explican y otros que no corresponden, pero el dinero que se recauda no llega ni a prestadores ni médicos, que son los pilares principales del sistema de salud”.

Finalmente, reconoció que “PAMI hace tres años que viene con una política de acompañamiento al sector privado y hoy es el sostén de todas las clínicas que trabajan con obras sociales”, reconoció.