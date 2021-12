“El diálogo político con el gobierno nacional es cero, no hay puntos de coincidencia”

-¿Cómo imaginan el diálogo con el gobierno nacional desde lo institucional y político?

-El diálogo institucional va a seguir como hasta hoy. El diálogo político no existe. No somos lo mismo y las diferencias son muy marcadas como para encontrar algún punto de coincidencia. ¿Qué supone un acuerdo con el Frente de Todos? Que nosotros digamos que renunciamos a reclamar la inequidad en los subsidios del AMBA con respecto al interior o que las retenciones están bien, o que ellos digan que no hay más retenciones… es imposible, son miradas políticas totalmente diferentes y por eso el diálogo político es cero.

-Con diálogo cero y la proyección nacional del gobernador Schiaretti todo hace presagiar que la situación no va a mejorar.

-Nosotros creemos que los dos modelos que han gobernado al país en los últimos años no han sido capaces de resolver el problema de Argentina y que hay que plantear una alternativa distinta, con una mirada federal, construida desde el interior profundo.

-¿Hay chances de unir a sectores del peronismo?

-Es que no se puede unir lo que no se puede unir, son acuerdos electorales más bien de corto plazo que no le sirven a nadie.

-¿La apuesta sería revivir la liga de gobernadores, con peronistas no kirchneristas?

-Es una alternativa. Peronistas y no peronistas. Hay muchos gobernadores que están convencidos de que la “Ambarización” argentina es muy mala.

-Mucha gente leyó que la proyección de Schiaretti es electoral. ¿Es así?

-No lo vemos así. Hemos impulsado un modelo distinto al resto del país que tiene resultados claros y concretos y pretendemos exportar ese modelo de gestión, como algo a seguir, sin pensar aún en candidaturas.

-En el 2023 habrá un escenario inédito para el PJ en las elecciones y con la oposición fortalecida tras los últimos resultados.

-La respuesta es personal, no involucro a Hacemos por Córdoba y mucho menos a quien nos conduce (Schiaretti). El kirchnerismo tiene históricamente en Córdoba un 10% de los votos. Martín Gill, Carlos Caserio, Olga Riutort y $ 7 mil millones desparramados para ofrecer obras financiadas por la Nación, lograron los mismos votos que Pablo Carro solo. Si fuéramos juntos, puede que esos votos no vengan para nosotros.

-¿Va a haber cambios de gabinete?

-El gobernador no es proclive a hacer cambios en el gabinete. En lo que a mí respecta, nunca hablé con el gobernador del tema.

-¿Cómo ve lo que está pasando en Juntos por el Cambio?

-Lo respondo como ciudadano: a mí me preocupa que a pocos días de las elecciones aparezcan disputas por cargos y poder. Con la división del bloque radical, JxC va a tener 6 o 7 bloques diferentes en Diputados: no es la mejor imagen ni lo que los argentinos fueron depositarios de su confianza en las elecciones. Venezuela es lo que es por el chavismo, pero también por una oposición que nunca estuvo a la altura de las circunstancias, que se dividió, que peleaban por un botín que no habían conseguido. Desconozco los motivos, pero en esta última escisión se trata de 12 contra un bloque de 33, lo que implica no acatar la decisión de una amplia mayoría.



-¿Se va a derogar la re-relección de los intendentes?

-No está en agenda. Nos quedan temas muy importantes por tratar hasta el 29 de diciembre, entre ellos el Presupuesto.

-¿Se va a discutir el proyecto de las apuestas online?

-Tiene estado parlamentario, está en análisis. El juego existe y está la alternativa del juego ilegal, que es altamente nocivo. El juego electrónico es una realidad y en Córdoba no está regulado, por lo que tarde o temprano vamos a tener que regularlo. No estoy seguro que lo tratemos este año.