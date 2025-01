El intendente de Alta Gracia cruzó a Caputo: "No hay Excel que reemplace la realidad de las personas"

El intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, envió una contundente carta al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en respuesta a sus recientes declaraciones sobre retenciones e impuestos. Caputo había manifestado en redes sociales que “no necesitamos a nadie que nos venga a recordar que vinimos a bajar impuestos”, lo que generó críticas desde las provincias y los municipios.

Caputo cruzó a gobernadores, intendentes y empresarios: "La ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable"

En su carta, Torres expresó preocupación por el impacto de las decisiones macroeconómicas en las comunidades locales. “Su enfoque puede ser válido en términos de estabilidad, pero deja de lado el impacto directo que sus decisiones tienen sobre los argentinos y argentinas que viven, trabajan y necesitan servicios básicos en nuestras comunidades”, señaló el mandatario local.

El intendente remarcó que si bien los municipios y provincias colaboran en la búsqueda de un equilibrio fiscal, esto no puede significar la renuncia a sus responsabilidades esenciales. “Reducir tasas municipales como usted sugiere implicaría dejar de prestar servicios básicos como la recolección de residuos, el mantenimiento de calles o el transporte público accesible. Esto no solo sería irresponsable, sino una traición a la confianza de nuestros vecinos”, sostuvo.

Daniel Pastore: “es la hora del campo y esperamos que Milei baje las retenciones”

Además, Torres cuestionó la desconexión de las políticas nacionales con la realidad cotidiana de las provincias. “Es muy fácil hablar desde la capital sin tener contacto con los abuelos que no pueden comprar sus medicamentos, las madres que no pueden alimentar a sus hijos o los trabajadores que no pueden pagar el transporte”, enfatizó.

En la carta, también apuntó al federalismo como un principio olvidado por la gestión nacional. “El federalismo no es solo una idea; es una obligación constitucional. En lugar de criticarnos por las tasas que cobramos, sería más justo devolver a las provincias y municipios los recursos que por derecho nos corresponden”, reclamó Torres.

El intendente cerró su mensaje con un llamado a construir un país más justo y eficiente. “Mientras la Nación se concentra en sus números, los intendentes atendemos la realidad de las personas. Y créame, no hay Excel que reemplace el deber de estar al lado de quienes más nos necesitan”, concluyó.

La carta refleja el malestar de las autoridades locales frente a un contexto en el que los municipios asumen cada vez más responsabilidades con recursos limitados, en contraste con las declaraciones del ministro Caputo sobre el compromiso de bajar impuestos.