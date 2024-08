El negocio de los jóvenes "magnates" en redes sociales: cursos caros y promesas vacías

En un mundo donde las redes sociales se convirtieron en la principal fuente de información para muchos jóvenes, cada vez es más común encontrar a supuestos "gurús" financieros que prometen riqueza instantánea. Estos personajes ganan notoriedad en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook, donde promueven sus costosos cursos y comparten consejos sobre cómo obtener ingresos rápidos. Su mensaje, dirigido especialmente a adolescentes y adultos jóvenes, es tentador: promesas de ingresos fabulosos y un estilo de vida de lujo al alcance de la mano. ¡Algunos prometen hasta ganancias de U$S 10.000 por mes!

Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y glamour, se esconde una tendencia preocupante. Muchos de estos jóvenes se disfrazan de magnates para vender un sueño que rara vez se convierte en realidad. La manipulación emocional, la falsa promesa de resultados inmediatos y la venta de cursos sin sustancia se convirtieron en una estrategia de estafa que está en auge. Algunos son "brokers o traders", otros profesores de sus propias "Universidades". Este fenómeno generó alarma entre especialistas, quienes advierten sobre los peligros de caer en estas trampas digitales que juegan con las aspiraciones y el deseo de mejorar la situación económica de los más jóvenes.

Maximiliano Firtman, periodista y especialista en seguridad digital, advirtió sobre estos "chantas digitales" que utilizan las redes sociales para captar a jóvenes que buscan mejorar su situación económica rápidamente."Estos estafadores, algunos de apenas 19 años, buscan venderle a otros jóvenes, incluso de 16 años, la idea de que pueden tener un Lamborghini y vivir en Dubai si compran su curso", explicó en Data Posta.

El fenómeno de las estafas digitales es cada vez más sofisticado, con estrategias que incluyen la manipulación emocional y la promesa de un estilo de vida de lujo. Firtman, describió cómo estas tácticas logran atraer a miles de jóvenes. "Estas personas se hacen pasar por millonarios o millonarias con 'habilidades digitales', que lograron hacer millones de dólares gracias a una herramienta secreta que se puede aprender en dos o tres meses y que están dispuestos a enseñártela a vos. Hay que entender que los millonarios en general no se muestran viviendo en Dubai o usando autos deportivos de lujo y los profesores que dan clases no alardean de su vida personal".

Estas "habilidades digitales" se despliegan en múltiples plataformas como Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn, donde jóvenes captan la atención de sus seguidores mediante un cuidadoso manual. "Si alguien utiliza estas plataformas, los ve pasar. Vos los seguís y ellos siguen un manual. Comienza con una publicidad, luego empezás a seguirlos, te dan tips, te muestran viajes al Caribe y te cuentan sobre su profesión usando términos en inglés que nunca habías escuchado. Mencionan habilidades como appointment setters, closers y high-ticket closers. Esas habilidades existen, pero no te harán millonario en tres meses, como prometen. Cuando indagas un poco más, notás que las personas que te venden estas habilidades no tienen experiencia laboral real. Muchos jóvenes hablan de tratos que cierran, y uno se pregunta, 'tratos de qué'. El verdadero negocio es venderte la idea de que hay una oportunidad detrás de todo esto, una que te estás perdiendo. Juegan con lo que llamamos FOMO, el miedo a perderse algo", agregó Firtman en Posta.

El especialista también señaló que los cursos suelen estar diseñados para crear una marca personal, utilizando técnicas de marketing agresivo y estrategias para falsear el éxito. "Dentro del armado de marca personal, las clases incluyen técnicas para falsear tu éxito, te explican que así la gente compra y es por eso que los vas a ver alquilando autos de lujo para parecer que son suyos, inventando facturaciones inexistentes que hasta en la forma de alardear te das cuenta de que nunca hicieron una factura en su vida", añadió.

Universidades y academias truchas

Además de los cursos, algunos estafadores llevaron sus tácticas un paso más allá, autodenominándose "universidades" para aumentar su credibilidad. "Esto es algo con lo que ya habían coqueteado otras estafas en el pasado... ¿Por qué truchas? Porque no son universidades registradas ni acreditadas como tales ni en Argentina ni en ningún otro país. De hecho, ni siquiera se preocuparon en averiguar si hay algún trámite o requisito a cumplir. Es simplemente un sitio web y una persona carismática diciendo en redes sociales 'somos una universidad'", detalló Firtman.

Cómo evitar caer en estafas

Para evitar caer en estas estafas, el especialista escribió en la Revista Seúl ciertos indicios que podrían delatar un engaño. Entre ellos, que el curso no tenga información clara y concreta, como un temario o un precio visible, y que se promuevan resultados milagrosos sin detallar el proceso para lograrlos.

- Quien vende el curso, muestra lujo de cualquier tipo o dice cuánto factura con números grandes .

. - No hay información clara y concreta del curso en cuestión, como un temario, un precio visible y claro, una cantidad de horas total si es grabado o los días y horarios de cursada si es en vivo. Si el argumento de venta es la ilusión del resultado y no el proceso, hay un problema.

- Quien dicta el curso no tiene experiencia comprobable en la materia más que su propia palabra, o su palabra termina concluyendo que le llevó apenas unos meses aprenderlo y que hace un año era alguien frustrado con su trabajo como vos. Eso da cuenta de que solo hizo un curso donde aprendió a venderte a vos un curso.

más que su propia palabra, o su palabra termina concluyendo que le llevó apenas unos meses aprenderlo y que hace un año era alguien frustrado con su trabajo como vos. Eso da cuenta de que solo hizo un curso donde aprendió a venderte a vos un curso. - Que haya alguna promesa de ingresos para el alumno. Ningún curso puede prometerte nada. Si lo hace, hay que tener cuidado. Es muy misterioso entender qué hace la persona que promete los ingresos y que todo son secretos que te va a contar si pagás el curso.

- La inscripción al curso no es simplemente un trámite, sino que primero tenés que tener una llamada (una call) con un closer y que hay que ver si "cumplís los requisitos" donde siempre los cumplís, pero te van a hacer creer que sos especial y el curso es para vos.

y que hay que ver si "cumplís los requisitos" donde siempre los cumplís, pero te van a hacer creer que sos especial y el curso es para vos. - No hay una entidad legal responsable publicada y mencionada en el sitio web o redes, nombre de las empresas, datos fiscales como CUIT, que no haga una factura y que si hacés una transferencia bancaria sea a un tercero que no sabés quién es.

No todo es estafa

Hay muchos casos donde se resalta la peligrosidad de involucrarse en comunidades y negocios que prometen riqueza instantánea. Aunque las criptomonedas y otros temas relacionados con algunos cursos que se promocionan existen y son válidos, la forma en que se presentan y venden en estos contextos es cuestionable y a menudo fraudulenta. También, es importante resaltar que no todo es estafa. "Muchos de los temas que se mencionan en estos cursos, academias y universidades falsas sí existen y son oficios, técnicas y habilidades válidas. El problema es que no se aprenden en unas semanas, y generar ingresos con ellos solos no es ni tan mágico ni tan revolucionario", agrega Firtman, resaltando la importancia de tener una mayor educación financiera en Argentina.