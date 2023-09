El negocio en las elecciones: el gobierno le gira $90 millones a un candidato que sacó 1% de los votos

Mario Alfredo Peral nació en Villa Dolores, se presenta como peronista de Perón y el dueño del sello de Unión Popular Federal en Córdoba, un partido político que tiene como trabajo presentarse en todas las elecciones que pueda.

“Nosotros nacemos y nos hacen hinchas de Boca o River y somos peronistas o radicales. Yo soy peronista”, dice ante los periodistas.

Durante las elecciones en la provincia se presentó como candidato a gobernador, junto con Pamela Arias como su vice. Sacó 4648 votos, sobre casi 2 millones de sufragios en la provincia.

Pero rutina continuó y Unión Popular fue otro de los partidos que compitió en las PASO. En este caso el resultado fue el 1% de los votos. Solo presentó listas de candidatos al diputados y al Parlasur. Apenas supero los ocho mil votos quedando muy lejos de conseguir el 1.5% para seguir en carrera en la elección general de octubre.

Algunos representantes del círculo cerrado de la política cordobesa suelen llamar a Mario Alfredo Peral como un ingenioso busca, que de alguna manera logró revolucionar las picardías electorales en la provincia mediterránea.

Su partido Unión Popular Federal lleva candidatos que han quedo fuera de sus listas, sin importar que sus ideologías sean diametralmente opuestas.

En su última función, llevó cinco listas en cada categoría de Diputados Nacionales y representantes en el Parlasur. A raíz de esa posibilidad, el Gobierno Nacional le depositará a Mario Peral $90 millones.

“El argentino es argentino, esa es mi ética. Abrí el juego, no me senté como uno en ninguna lista, aunque soy el dueño del partido que me piden presentar listas en mi partido son dirigentes que no pudieron participar en sus espacios de origen. Yo apelo a que gane cualquiera”, confiesa Peral sobre el negocio que inventó, en una nota con La Voz.

En las elecciones del 13 de agosto, La Dirección Nacional Electoral (DINE), que antes dependía de Eduardo Wado de Pedro pero que para estas elecciones pasó a la órbita de la Secretaría General de Julio Vitobello, le había asignado a Unión Popular Federal $ 9.000.000 por cada categoría.

Pero Peral reclamo ante el Ministerio del Interior Nacional para que le den más plata. Y vaya que lo consiguió: sin dar demasiadas vueltas, se multiplicó por cinco ese monto. "Lo que nos está pidiendo es basado por dos fallos de la Corte Suprema que marcaron un antecedente. Ahora estamos esperando que la Justicia Electoral cordobesa nos autorice a, efectivamente, depositarle el resto de la plata (otros $ 72 millones), que sería lo que marca la ley", explicó Clarín un alto funcionario de la Dirección Nacional Electoral.

Sus antecedentes en Córdoba

Ya en el año 2021, Peral tuvo un encontronazo con Agustín Spacecci, actual legislador electo por los libertarios en la provincia mediterránea.

En aquel entonces, de los 183 millones de pesos que el Gobierno nacional distribuyó entre las 23 listas que competirán en las Paso del domingo, Unión Popular Federal acaparó más de un cuarto de los recursos. El reparto de recursos entre los precandidatos generó reproches cruzados con Peral como protagonista.

"Con nosotros no hizo negocio, nos dieron $8.000.000 para imprimir las boletas y le devolvimos $6.000.000 a la Cámara, no sé como fue con el resto de los partidos que se presentaron", reconoció Spacecci.

Daniel Giacomino, ya alejado del Frente Cívico y Luis Juez, logró ser intendente peronista de Córdoba con vínculos con La Cámpora.

“Esto es democracia y todos tenemos derechos a participar y pugnar por los recambios políticos generacionales. No sé qué les preocupa tanto. Las otras campañas tienen afiches desmedidos, ciudades ensuciadas, un despilfarro de cartelería. Yo me rijo por la ley electoral, que es una sola”, dijo el titular del sello, quien además es precandidato a diputado nacional en la lista 23 A, que lidera el locutor Armando Osores y lleva como precandidato a senador a Daniel Giacomino.

¿De dónde viene Mario Peral? Los políticos, pero sobre todo los dueños de las imprentas cordobesas donde se hacen las boletas, lo conocen bien. Aunque nadie puede asegurar con exactitud cuál sería su paradero ideológico.

"Es un vivillo que no hace nada ilegal: logró inscribir un partido político y lo subasta al mejor postor. Las Primarias que invento Néstor Kichner potenció su negocio. Así, en cada elección, abre el abanico para cualquiera que quiera presentar una lista y competir en las PASO. Obvio, la administración de los millones que le envía el Estado para imprimir boletas que nunca se hacen lo maneja él", describe un experimentado dirigente peronista que supo ser ministro cordobés.

“Yo no pido los fondos, el Estado los da según la ley electoral. Es probable que a alguien le esté molestando el trabajo que está haciendo Unión Popular Federal”, dijo Peral al intentar minimizar la polémica.