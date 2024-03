El radicalismo se prepara para vivir horas bisagra

El radicalismo se prepara para vivir horas que serán una bisagra para su futuro. El pac to ent r e el presidente Javier Milei y buena parte del PRO se encamina a concretarse más temprano que tarde y eso se transformaría en una especie de acta de defunción para Juntos por el Cambio, tal cual lo anticipó la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien en su último viaje a Washington aseguró que “Juntos por el Cambio está llegando a su desaparición como coalición”.

En ese convulsionado marco la pregunta de rigor que surge es: ¿qué pasará con el radicalismo, uno de los integrantes principales de la coalición actual? Las hipótesis que se barajan son varias, pero muy concretas: se sumará a esa alianza o generará otro tipo de acuerdos políticos con nuevos socios pensando en 2025 y 2027, las dos postas electorales más cercanas. Las posturas están divididas y todo hace presagiar un fuerte debate interno.

El centenario partido fue, por lejos, el más atacado por Javier Milei a la hora de criticar el actual sistema político. Los epítetos que les destinó el Presidente fueron de alto calibre y algunos son irreproducibles en un medio masivo. La furia tuitera aún hoy se replica en la red social X. Son comunes los reposteos en los que no ahorra munición verbal contra el partido de la boina blanca y por si esto fuera poco, en campaña hubo algunas declaraciones de alto voltaje como la confesión de golpear una imagen de Raúl Alfonsin en la práctica de boxeo como forma de descargar tensiones.

A nivel nacional, Martín Lousteau, Martín Tetaz o el jujeño Gerardo Morales parecen tener una postura bien clara y distante de La Libertad Avanza; pero en el universo radical hay otros como Alfredo Cornejo, actual gobernador de Mendoza, que tienen una postura más dialoguista.

En Córdoba algunos dirigentes de a poco comienzan a elegir cuál de estos dos caminos tomarán. En el sector que pregona “el límite es Milei” parecen haberse ubicado legisladores como Dante Rossi, el bellvillense Carlos Briner o el exintendente Ramón Mestre, entre otros. En este sector además de mostrarse dolidos por los ataques, consideran que en las bases de la Unión Cívica Radical se encuentra la idea de un ‘Estado presente’ y rememoran que en torno a este punto se erigieron las diferencias más importantes en Juntos por el Cambio durante la presidencia de Mauricio Macri. Pero también hay sectores que predican un acercamiento al oficialismo nacional como es el caso de Rodrigo de Loredo y algunos de los legisladores que le responden. De Loredo fue uno de los diputados duramente cuestionados por los libertarios en la previa del tratamiento de la Ley Bases, pero esto no sería un condicionante. La popularidad de Milei en Córdoba es una de las más altas del país en este momento y el enfrentamiento que el Presidente mantuvo con el gobernador Llaryora son aristas que De Loredo sigue de cerca.

Mirada. Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero y una de las piezas claves en el armado radical en la provincia, fue consultado por esta bisagra a la que se enfrentará el radicalismo en los próximos meses y resaltó dos puntos fundamentales: “El partido tiene una vocación y lugares donde discutir situaciones como éstas. La Convención Nacional, a nivel país, y en el caso de la provincia tenemos el Congreso Provincial. Puede haber opiniones divergentes, algunos se sienten más cerca de Milei, otros más lejos, pero hay un mecanismo institucional para resolver esta pertenencia”, indicó.

“Dicho ésto también es importante aclarar algo fundamental porque no todo es tan sencillo”, agregó Ferrer y amplió: “Puede haber radicales que se sientan atraídos por Milei, pero ha sido el propio Milei el que ha despreciado al radicalismo. ¿Alguien iría a aliarse en el lugar donde te desprecian?”, se preguntó. “En todo caso puede querer a dirigentes sueltos, pero no creo que él quiera asociarse con el radicalismo. Plantearlo como un problema del radicalismo me parece mucho. Lo que sí puede generarse es que haya dirigentes sueltos que quieran irse y recalar en un espacio donde esté Milei. No contará conmigo ningún tipo de alianza con él. Es un espacio que reivindica a Carlos Menem, el peor presidente de la democracia argentina. Yo además soy de Río Tercero con todo lo que eso implica y abrevar en un espacio donde se reivindica a un presidente que tuvo condena firme y que no estuvo en la cárcel sólo por sus fueros”, añadió Ferrer.

El intendente se encuentra en una situación que lo tiene como protagonista en torno a la no apertura de la Universidad de Río Tercero, tema en el que busca establecer canales de diálogo para intentar reflotar el proyecto. Sobre ésto, Ferrer mantiene la mesura y apuesta a que se resuelva en un mediano plazo. “Todos los que han enfrentado al gobierno sufrieron más consecuencias por el conflicto que por la causa madre que lo originó”, cerró Ferrer.